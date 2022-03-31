Документ уже опубликован на Национальном правовом портале и вступит в силу с 6 апреля.
В постановлении сказано, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли должно выдать 6 апреля лицензии ОАО «Беларуськалий» и ОАО «Белорусская калийная компания».
Все остальные юрлица, которые заинтересованы в получении такой лицензии, обязаны направить производителю калийных удобрений письмо с подробностями будущей сделки. В нем должна быть информация о предполагаемых объемах поставок, стране назначения, а также подтверждение предстоящей предоплаты в размере не менее 50% от общей стоимости калийных удобрений, которые планируют поставить. В течение трех рабочих дней это обращение рассмотрит наблюдательный совет производителя калийных удобрений, пишет Office Life.
В документе также есть пункт, по которому Госкомимущество вправе обращаться в МАРТ, чтобы приостановить либо прекратить действие лицензий. Последнее слово в этом вопросе — за антимонопольным ведомством.
Ранее ЕС ввел новые секторальные санкции по калию, а Литва перекрыла транзит белорусских удобрений. В итоге Минск перенаправляет потоки транзита на Россию. Кроме того, накануне Украина задержала 100 вагонов с калийными удобрениями из Беларуси, которые транзитом должны были попасть в страны Азии.
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