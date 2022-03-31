По сведениям правозащитников, за неделю задержано более 30 белорусских железнодорожников. «Покаяльные» видео с многими из них появились на провластных каналах.

Люди сообщают, что работают в структуре БЖД в Минске, Смолевичах, Гомеле, Барановичах, Койданово, Витебске. Авторы канала утверждают, что задержанные были подписаны на «Сообщество железнодорожников Беларуси» и другие телеграм-каналы, которые признаны в Беларуси экстремистскими.

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