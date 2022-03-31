Разрыв или сокращение торговых отношений с Украиной будет чувствительным и болезненным для Беларуси. Во-первых, пострадает белорусский экспорт. Во-вторых, придется искать замену тем товарам, которые поставлялись из Украины в нашу страну.

Ключевой внешнеторговый партнер

Главную роль в торгово-экономических отношениях Украины и Беларуси играет товарная торговля. По итогам 2021 года товарооборот между странами составил 6 912 488,1 тысяч долларов. В прошлом году Украина стала вторым внешнеторговым партнером Беларуси, уступив лишь Российской Федерации и обогнав такие страны, как Китай, Германия и Польша.

В 2021 году экспорт продукции в Украину принес нашей стране валютную выручку в размере 5 413 785,3 тысяч долларов. На долю Украины приходилось 13,6% товарного экспорта Беларуси, пишет “Белорусы и рынок”

Импорт товаров из Украины составил 1 498 702,8 тысяч долларов. На долю Украины в прошлом году пришлось 3,6% белорусского импорта.

По итогам 2021 года сальдо внешней торговли товарами у Беларуси оказалось отрицательным (-1 921 667,6 тысяч долларов). Однако товарное сальдо в торговле с Украиной вышло положительным (3 915 082,5 тысяч долларов). Причем украинскому рынку в этом «плюсе» не было равных.

Что покупали в Украине?

На протяжении последних пяти лет импорт товаров из Украины (в стоимостном выражении) был довольно стабильным и не превышал 2 миллиарда долларов.

В 2017 году Беларусь закупила украинских товаров на сумму 1 220 814,9 тысяч долларов, в 2019 году — 1 698 579,5 тысяч долларов, в 2021 году — 1 498 702,8 тысяч долларов.

Динамика импорта товаров из Украины, тыс. долл. (источник данных — Белстат)

В январе текущего года импорт товаров из Украины составил 116 824,8 тысяч долларов (139,2% к январю 2021 года).

В 2021 году Национальный статистический комитет РБ закрыл часть информации по стратегическим отраслям и товарам, однако данные украинской статслужбы по-прежнему остаются доступными.

По информации Государственной службы статистики Украины (ГССУ), ключевыми позициями белорусского импорта из Украины в 2021 году были:

черные металлы — 193 045,1 тысячи долларов;

остатки и отходы пищевой промышленности (например, соевый шрот и растительный жмых) — 189 564,3 тысяч долларов;

семена и плоды масличных растений — 150 535,2 тысяч долларов;

реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части — 102 102,5 тысячи долларов;

железнодорожные локомотивы, вагоны; подвижной состав и их части — 77 758,9 тысяч долларов;

пластмассы, полимерные материалы — 71 104,0 тысяча долларов;

электрические машины и оборудование; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, их части и принадлежности — 58 891,7 тысяч долларов;

изделия из черных металлов — 55 684,5 тысяч долларов;

бумага и картон — 51 730,5 тысяча долларов;

медь и изделия из нее — 40 438,5 тысяч долларов.

Суммарная стоимость десяти представленных товарных позиций (990 855,2 тысяч долларов) составляет более половины всего импорта товаров в Республику Беларусь из Украины в 2021 году.

Также Беларусь покупала в Украине фармацевтическую продукцию, сельскохозяйственные машины, древесину и изделия из нее, мебель.

Кроме того, из Украины импортировались сельскохозяйственная и продовольственная продукция. Доля Украины в импорте отдельных позиций сельскохозяйственной и продовольственной продукции была очень значительной, выходя на уровень 50% и более

Кто заменит украинские товары?

Разрыв или сокращение торговых отношений с Украиной будет чувствительным и болезненным для Беларуси.

Во-первых, пострадает белорусский экспорт, так как мы продаем в Украину гораздо больше товаров, чем у нее покупаем. Плюс их не надо далеко возить, а значит, затраты на логистику минимальны.

Во-вторых, придется искать замену тем товарам, которые поставлялись в Беларусь из Украины. Но в условиях санкций и экономического давления сделать это будет не так просто.

Какую-то часть продукции, учитывая, что в Беларуси сейчас активизировалось обсуждение вопросов импортозамещения и господдержки, могут заместить отечественные предприятия. Правда, лишь по отдельным товарным позициям, например, по таким, как фармацевтическая продукция, древесина или мебель. А вот по ключевым товарам придется искать новых партнеров либо договариваться о расширении сотрудничества со старыми.

По информации ГССУ, самой «тяжелой» импортной статьей для Беларуси в торговле с Украиной являются черные металлы. В прошлом году наша страна заплатила за них 193 045,1 тысячи долларов. Если прибавить сюда еще и изделия из черных металлов, то сумма будет больше — 248 729,6 тысяч долларов.

Заместить выпадающие объемы могла бы Российская Федерация — импорт черных металлов из этой страны на протяжении последних лет держится на высоком уровне. К примеру, в прошлом году Беларусь заплатила России только за одну товарную позицию «отходы и лом черных металлов» сумму в размере 440 440,1 тысяч долларов.

Импорт отходов и лома черных металлов из России, тысяч долларов (источник данных — Белстат)

В начале 2022 года поставки лома черных металлов из России на внешний контур сократились почти до нуля. По информации российской «Ассоциации переработчиков лома черных и цветных металлов», заградительные пошлины, морская блокада со стороны стран ЕС и прекращение западного финансирования привели практически к полной остановке экспорта лома и заморозили работу российских экспортеров.

В сложившейся ситуации, Россия остро нуждается в рынках сбыта и Беларусь могла бы этим воспользоваться, чтобы увеличить объемы поставок черных металлов из Российской Федерации.

Крупнейшими экспортерами черных металлов также выступают Китай и Индия, которые входят в список дружественных для Беларуси стран. Единственное, что мешает увеличить импорт товаров из этих государств, — это логистика. Правда, в ближайшее время ситуация может измениться.

Сейчас Беларусь прорабатывает варианты экспорта продукции, в том числе калийных удобрений, в Индию, задействовав астраханскую портовую инфраструктуру и международный транспортный коридор «Север-Юг».

Уже подготовлено предварительное предложение по организации транспортировки пробных контейнеров калийных удобрений по МТК «Север-Юг» через территорию России и Ирана. Однако для рентабельности перевозки калийных удобрений из Беларуси в Индию в контейнерах необходимо обеспечить обратную загрузку контейнеров.

Последнее обстоятельство и дает Беларуси возможность организовать поставку черных металлов из Индии. То есть в Индию наша страна будет отправлять контейнеры с удобрениями, а получать обратно вполне могла бы контейнеры, загруженные индийскими металлами.

Согласно данным Укрстата, в топ-5 импорта из Украины по итогам 2021 года также входят железнодорожные локомотивы, вагоны, подвижной состав и их части. По отдельным товарным позициям доля Украины в белорусском импорте выше, чем у России, стран Евросоюза и КНР.

Импорт частей подвижного состава, тыс. долл. (источник данных — Белстат)

Однако в условиях, когда Украина конфискует и национализирует белорусские вагоны на своей территории, новых поставок из этой страны вряд ли стоит ожидать. Хотя в январе 2022 года торговые операции еще проходили.

На протяжении ряда лет Украина была важным торговым партнером для Беларуси, причем как в плане экспорта, так и в плане импорта. Отсутствие логистических барьеров позволяло нашей стране покупать украинские товары без дополнительных переплат.

Теперь ситуация изменилась и одним только импортозамещением проблему не решить. Внутренних ресурсов не хватит, чтобы заместить украинское сырье, а также потребительские товары и набор комплектующих для отечественной промышленности.

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