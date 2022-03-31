Российские войска начали покидать территорию неработающей Чернобыльской АЭС и перемещаться на территорию Беларуси. Об этом рассказал журналистам некоторых СМИ, в частности, Франс пресс и “Аль-Арабии”, неназванный источник в Пентагоне.

“Чернобыль – это одно из тех мест, где они начинают перемещать часть своих войск: уходят оттуда в Беларусь”, – цитирует источник Франс пресс. “Мы думаем, что они уходят. Не могу вам сказать, что уже все ушли”, – оговорился он.

Напомним, что российские войска взяли под свой контроль Чернобыль в самом начале войны – 24 февраля.

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