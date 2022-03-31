Россия предложила покупателям газа из ЕС схему оплаты с обязательным открытием рублевого счета в российском банке, пишет РБК. Накануне Reuters писал, что обсуждалась возможность оплаты в евро в рублевом эквиваленте

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — сказал РБК источник в правительстве. По его словам, платеж от покупателя к «Газпрому» должен будет осуществляться исключительно в рублях. Источник, близкий к Газпрому, подтвердил структуру предложенной схемы.

Накануне Reuters писал со ссылкой на свои источники, что обсуждается схема, по которой оплата могла быть произведена в евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ в заранее согласованный расчетный день. При этом валюта контракта не меняется, речь идет только о валюте платежа. РБК направил запрос в пресс-службу правительства и официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову.

Надо отметить, что Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести расчеты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли. Он уточнил, что “в сложившихся условиях совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла».

При этом, подчеркнул Путин, Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. Правительство, «Газпром» и Центробанк должны представить Путину соответствующий доклад до 31 марта.

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