Россияне, находящиеся в Беларуси, с 1 апреля 2022 года смогут бесплатно принимать входящие звонки. Такие же условия будут действовать для белорусских абонентов в России, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, что работа по отмене роуминга на территории Союзного государства велась с 2017 года. Документ был утвержден министрами связи обеих стран в декабре 2019 года.

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