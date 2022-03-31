Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон больше не исключает пересмотра отношения ее страны к военным союзам и членству в НАТО. Об этом в среду она заявила в интервью телеканалу SVT.

“Я никоим образом не исключаю членства в НАТО”, – сказала она.

На своем съезде осенью прошлого года правящая Социал-демократическая партия подтвердила решение не вступать в Североатлантический альянс. Ранее Андерссон многократно повторяла, что свобода от военных союзов хорошо служит Швеции.

“Можно констатировать, что свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу, уберегла нас от конфликтов, но когда карта политики безопасности будет перекраиваться, нам необходимо провести новый анализ и принимать решения на его основе”, – отметила премьер на этот раз.

Андерссон подчеркивает, что решение о возможном членстве в НАТО должно основываться на том, что лучше для Швеции. “Это важные вопросы безопасности Швеции, и я думаю, что важно тщательно их проанализировать, прежде чем принимать решение”, – пояснила премьер.

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