НАСА зафиксировало крупную вспышку на Солнце

Космическое агентство США объявило о новой солнечной вспышке X-класса, крупнейшей в своем роде, которая может иметь потенциально опасные последствия.

Благодаря спутнику Solar Dynamics Observatory НАСА отслеживает поведение Солнца. Эта вспышка классифицируется как вспышка X-класса. Этот обозначает наиболее интенсивные вспышки, в то время как число дает больше информации о его силе. X2 в два раза интенсивнее, чем X1, X3 в три раза интенсивнее и так далее.

В данном случае это была вспышка класса Х1.3, большая, но не настолько, чтобы нам было чего опасаться. Хотя стоит отметить, что достаточно крупная солнечная вспышка действительно может привести к катастрофе.

«Солнечные вспышки-это мощные всплески энергии. Вспышки и солнечные извержения могут влиять на радиосвязь, электрические сети, навигационные сигналы и представлять опасность для космических кораблей и астронавтов», — говорится в заявлении представителей НАСА.

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