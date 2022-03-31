Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование убийства младенца, произошедшего на территории Буда-Кошелевской районной больницы.

По данным следствия, первого декабря жительница Гомельского района с пятимесячным ребенком приехала в соседний район проведать его биологического отца, который вернулся с заработков из России. Мужчина проживал в частном доме вместе с родителями, семьей своей сестры и другими родственниками.

Второго декабря домовладение посетила заведующая ФАПом для планового осмотра его малолетних племянников. Находясь в доме, медработник обратила внимание на болезненное состояние гостившего младенца, и настояла на его госпитализации. В больницу вместе с ребенком поехал отец, так как мать сослалась на плохое самочувствие.

Сельчанина с мальчиком разместили в свободной палате педиатрического отделения Буда-Кошелевской ЦРБ. По версии следствия, больной ребенок вел себя беспокойно, не давал уснуть, чем очень раздражал не отдохнувшего после рабочей поездки мужчину. В порыве гнева отец стал кричать на младенца и бить его. Через некоторое время мальчик затих. Мужчина уснул, а рано утром обнаружил рядом с собой мертвого сына.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть малолетнего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга. На теле ребенка обнаружены многочисленные кровоподтеки.

На первоначальном этапе следствия фигурант отрицал свою причастность к смерти мальчика и менял показания в зависимости от предъявляемых ему доказательств. Мужчина пытался убедить следствие, что ребенок умер в результате несчастного случая. Сначала он утверждал, что младенец сам ударился о металлический каркас кровати. Затем придумал версию о падении мальчика с кровати, последовавшем плаче и паре «успокоительных» ударов по лицу.

В целях установления объективной картины произошедшего допрошены находившиеся в других палатах родители госпитализированных детей, работники больницы, родственники умершего ребенка, проведены проверки показаний обвиняемого и свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты.

На основании собранных по делу доказательств 32-летнему жителю Буда-Кошелевского района предъявлено обвинение по п.п.2, 6, 16 ч.2 ст.139 (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В 2008 году мужчина, будучи несовершеннолетним, вместе с соседом до смерти избил знакомого. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного расследования следователи установили причины и условия, способствовавшие совершению преступления. В Буда-Кошелевской ЦРБ выявлены нарушения должностных инструкций медицинскими работниками, осуществлявших дежурство во время пребывания малолетнего в больнице. По результатам рассмотрения внесенного следователем представления несколько медработников привлечены к дисциплинарной ответственности.

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