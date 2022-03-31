Во Фрунзенское РУВД обратился минчанин, который передал «покупательнице» из интернета смартфон, но денег за гаджет так и не получил. Женщина надеялась, что спустя время мужчине просто надоест требовать оплату, сообщает МВД.

Мужчина онлайн договорился о продаже своего старого телефона, однако во время встречи покупательница попросила его отсрочить платеж. Чтобы усыпить бдительность, она оставила расписку.

Завладев гаджетом за 650 рублей, женщина сдала его в ломбард.

Аналогичным способом фигурантка похитила мобильные телефоны у еще двух минчан.

Потерпевших вводило в заблуждение то, что женщина выглядела опрятно, позволяла сфотографировать свой паспорт и оставляла расписки, а также созванивалась с “бухгалтерией” и таким образом якобы подтверждала свои слова о задержке зарплаты.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела за мошенничество. Она водворена в изолятор временного содержания.

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