Несмотря на то, что уже несколько белорусских банков попали под санкции, они заявляют о намерении продолжать работу в прежнем режиме, хотя проблемы возникли даже у банков, которых санкции обошли.

Самая «страшная» санкция, о которой ранее много говорили — отключение от Межбанковского сообщества финансовых телекоммуникаций (SWIFT), применена всего к трем банкам страны: Белагропромбанку, Банку развития и Банку Дабрабыт.

В Белагропромбанке сообщили, что в нем заранее провели всю необходимую работу по обеспечению бесперебойного проведения расчетов, исполнения транзакций по платежным карточкам и других банковских сервисов для частных и корпоративных клиентов, пишет select.by.

В Банке развития также проинформировали, что он перешел на использование альтернативных систем передачи финансовой информации.

Банк Дабрабыт ответил на санкции увеличением процентов по депозитам для физических лиц, в том числе в иностранной валюте. Средства в долларах в банке теперь можно разместить под 7% годовых, в евро — 6%, а в российских рублях — под 20,5%.

Однако проблемы у белорусских банков, правда, в связи с другими санкциями, все же возникли, причем даже у тех, у кого со SWIFT все в порядке. Так, в Альфа-Банке разъяснили клиентам, что вследствие ухода платежных систем Visa и Mastercard из России, карты этих систем, выпущенные белорусскими банками, на территории России уже не работают. Ограничены также p2p-переводы на карты российских банков, пополнение их онлайн-кошельков и оплата в сервисах.

В Альфа-Банке также обратили внимание на то, что в связи с решением Нацбанка Украины, запрещены p2p-переводы с белорусских карт на карты клиентов украинских банков. В Альфа-Банке подчеркнули, что больше ограничений на работу его карт нет.

Некоторые ограничения установлены только для бизнес-клиентов, но они введены самим банком. При осуществлении международных переводов могут возникнуть проблемы, связанные с иностранными банками.

Приорбанк проинформировал своих клиентов, что с 10 марта карточки Visa и Mastercard Приорбанка не действуют на территории России, но во всех других странах они работают в обычном режиме.

Расчеты в РФ возможны только по картам Белкарт-Мир Приорбанка: в устройствах платежной системы МИР и ее партнеров, кроме платежей в интернет-магазинах.

Вводят ограничения и небольшие банки. В частности, Технобанк установил лимиты проведения операций с валютными карточками и приостановил снятие наличных средств в иностранной валюте с карточек в белорусских рублях.

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