Согласно информации, которая была представлена ЮНИСЕФ (международная организация, работающая под эгидой ООН), с начала военного конфликта между Россией и Украиной более двух миллионов детей вынужденно покинули территорию страны, пишет 024.by. Кроме того, как отметили представители ЮНИСЕФ, внутренне перемещёнными лицами стали 2,5 миллиона несовершеннолетних. Помимо прочего, согласно официальному заявлению представителей организации, дети, которые были вынуждены уехать из Украины, попали под риск эксплуатации, а также торговли людьми.

Согласно информации, которая была представлена ранее, после 24 февраля из Украины выехали более 4 миллионов человек. Стоит отметить, что в основном беженцы направились в близлежащие страны, а именно Польшу, Молдову. Беларусь также принимает у себя людей, спасающихся от военного конфликта. Согласно официальным данным, в нашу страну уже въехало около 11 тысяч украинцев.

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