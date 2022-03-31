Иллюзия самообмана или есть ли «умный» пол

Мужчины считают себя умнее, чем они есть на самом деле, и слишком часто умнее всех прочих. А женщины недооценивают свой IQ. Почему так происходит, разбирались австралийские психологи из школы прикладной психологии университета Гриффита в Брисбене и Института здоровья и медицинских исследований в Квинсленде. Их работа опубликована в научном журнале Frontiers in Psychology.

Эффект выше среднего

Если попросить людей оценить собственный интеллект, большинство ответит, что их уровень выше среднего, хотя статистически такое маловероятно. Это когнитивное искажение считается нормальным и здоровым и распространяется на любые социально значимые черты, от качеств человека, например, его честности, до умения водить машину. Закономерность настолько распространенная, что даже получила собственное название: эффект выше среднего.

В ходе исследования с участием 103 мужчин и 125 женщин в возрасте от 18 до 47 лет психологи разбирались, насколько последовательно представители обоих полов оценивают свой интеллект (IQ, коэффициент интеллекта). Были приняты во внимание показатели общей самооценки, а также маскулинные и феминные черты личности, пишет Медицинский вестник.

Обнаружено, что наиболее сильными предикторами переоценки IQ стал биологический, а затем психологический пол. То есть сам факт, что человек родился мужчиной, и наличие сильных маскулинных черт (как у мужчин, так и у женщин) были связаны с завышенной интеллектуальной самооценкой.

Мужское высокомерие, женское смирение?

Несмотря на общую склонность переоценивать свои умственные возможности, люди все-таки разные. Одни сомневаются в своих интеллектуальных способностях, другие сильно переоценивают собственные таланты. Однако в целом в популяции, когда мужчин просят описать их IQ, выясняется, что они считают себя значительно умнее, чем есть на самом деле, в то время как мнение женщин о своем уме гораздо скромнее.

Выводы, полученные в данном исследовании, согласуются с результатами других ученых. Психолог мирового уровня, профессор Оксфорда, Кембриджа и Лондонского университета Адриан Фернхэм назвал этот эффект, характерный для очень многих культур, проблемой мужского высокомерия и женской скромности.

Если человек родился мужчиной или в его характере есть сильные мужские черты личности, его интеллектуальная самооценка часто завышена. Психологи связывают это с проблемой «мужской гордыни» и «женского смирения» — исторически сложившихся гендерных стереотипов

Почему мужчины считают себя намного умнее, а женщины постоянно недооценивают свой интеллект? Ведь на самом деле гендерных различий в интеллекте не существует: и женщины, и мужчины в среднем с равным результатом проходят тесты на IQ, и на этом настаивают все исследователи в области психологии. Не существует «более умного пола». Правда, это упорное заблуждение удалось опровергнуть лишь сравнительно недавно благодаря развитию объективных методов оценки интеллекта.

Исторически считалось, что женщины уступают в умственном отношении мужчинам, поскольку у них… немного меньше череп. При этом адепты такого подхода, веками следующие своей сомнительной логике, почему-то не считали, что слон, например, интеллектуально превосходит человека… Больше — не обязательно лучше, если речь идет о размере мозга.

За последнее столетие гендерные стереотипы претерпели значительные изменения. В большинстве стран мира открытое утверждение гендерных стереотипов об интеллекте встречается редко. И если напрямую задать человеку подобный вопрос, практически любой ответит, что женщины и мужчины одинаково умны.

Но не следует обманываться: в обществе по-прежнему существует значительная разница в неявных предубеждениях относительно связи пола и интеллекта. Скрытое и косвенное одобрение «превосходства мужского ума» все еще широко распространено

В классическом исследовании по социальной психологии ученые попросили родителей оценить интеллект своих детей. И что же? Сыновья для отцов и матерей оказались значительно умнее дочерей. Этот эксперимент потом был повторен практически во всем мире с тем же результатом. А ведь родительские ожидания могут быть особенно важны в плане влияния на интеллектуальное самовосприятие детей и определять их последующую академическую успеваемость.

Гендерные различия в самооценке выступают важным фактором, поскольку люди с более высокой самооценкой склонны и более позитивно измерять все аспекты своей жизни (включая интеллектуальные способности). Девочки и женщины демонстрируют общую самооценку значительно более низкую, чем мальчики и мужчины, и эта разница начинает проявляться уже в подростковом возрасте.

Что показало исследование?

Сначала участникам эксперимента объяснили, как определяется IQ, и попросили их выставить самим себе оценки (средняя составляет 100 баллов). У двух третей (66 %) людей показатели находятся в диапазоне от 85 до 115 баллов. Тест на IQ участники проходили после того, как самостоятельно определили свой уровень. Испытуемые также заполнили опросник общей самооценки и опросник Bem Sex-Role Inventory, который измеряет маскулинные и феминные черты личности. У экспериментаторов была гипотеза, что психологический пол (в частности, мужественность) будет лучшим предиктором самооценки, чем биологический (рожден ли человек мужчиной или женщиной). Средний показатель IQ в выборке составил 107,55 балла — немного выше среднего, как и ожидалось.

После статистического контроля влияния объективно измеренного IQ были изучены наиболее сильные предикторы самооценки интеллекта. Результаты показали, что биологический пол оставался самым сильным фактором: все мужчины оценивали свой интеллект выше, чем женщины. Однако психологический пол также оказался весьма сильным предиктором: испытуемые с высоким уровнем «мужских» черт характера оценивали свой интеллект как более высокий.

Самооценка уровня IQ, данная участниками

Психологи изучили, во-первых, точность суждений, поскольку изначально предполагалось, что представители одного пола (мужчины или женщины) могут совершенно нереалистично оценивать свои умственные способности. На рисунке, изображающем соотношение самооценки IQ и фактического IQ, видна разница: оценки мужчин (синим цветом) чаще завышены, а оценки женщин (зеленым цветом) чаще занижены.

Почему это важно?

Психологи в области образования уделяют внимание интеллектуальной самооценке, потому что она часто является своего рода самоисполняющимся пророчеством: если вы думаете, что не можете что-то делать, то никогда и не сделаете. Когда девочки недооценивают свой интеллект в школе, они склонны выбирать менее сложные предметы, не из области точных наук, техники, инженерии или математики. Такие решения ограничивают возможности получения ими образования и выбора карьеры после окончания школы.

Эти гендерные различия могут отчасти объяснить и гендерный разрыв в заработной плате и переговорных возможностях с работодателями. А начинается все с раннего возраста, с родительских ожиданий в отношении интеллекта и различий в самооценке между мальчиками и девочками. Хотя родителям, педагогам и обществу в целом давно пора осознать проблему и действовать совершенно противоположным образом, укрепляя уверенность девочек и девушек и добиваясь, чтобы они обрели уверенность в себе и были свободны от излишних сомнений.

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