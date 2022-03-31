Иллюзия самообмана или есть ли «умный» пол

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Мужчины считают себя умнее, чем они есть на самом деле, и слишком часто умнее всех прочих. А женщины недооценивают свой IQ. Почему так происходит, разбирались австралийские психологи из школы прикладной психологии университета Гриффита в Брисбене и Института здоровья и медицинских исследований в Квинсленде. Их работа опубликована в научном журнале Frontiers in Psychology.

Эффект выше среднего

Если попросить людей оценить собственный интеллект, большинство ответит, что их уровень выше среднего, хотя статистически такое маловероятно. Это когнитивное искажение считается нормальным и здоровым и распространяется на любые социально значимые черты, от качеств человека, например, его честности, до умения водить машину. Закономерность настолько распространенная, что даже получила собственное название: эффект выше среднего.

В ходе исследования с участием 103 мужчин и 125 женщин в возрасте от 18 до 47 лет психологи разбирались, насколько последовательно представители обоих полов оценивают свой интеллект (IQ, коэффициент интеллекта). Были приняты во внимание показатели общей самооценки, а также маскулинные и феминные черты личности, пишет Медицинский вестник.

Обнаружено, что наиболее сильными предикторами переоценки IQ стал биологический, а затем психологический пол. То есть сам факт, что человек родился мужчиной, и наличие сильных маскулинных черт (как у мужчин, так и у женщин) были связаны с завышенной интеллектуальной самооценкой.

Мужское высокомерие, женское смирение?

Несмотря на общую склонность переоценивать свои умственные возможности, люди все-таки разные. Одни сомневаются в своих интеллектуальных способностях, другие сильно переоценивают собственные таланты. Однако в целом в популяции, когда мужчин просят описать их IQ, выясняется, что они считают себя значительно умнее, чем есть на самом деле, в то время как мнение женщин о своем уме гораздо скромнее.

Выводы, полученные в данном исследовании, согласуются с результатами других ученых. Психолог мирового уровня, профессор Оксфорда, Кембриджа и Лондонского университета Адриан Фернхэм назвал этот эффект, характерный для очень многих культур, проблемой мужского высокомерия и женской скромности.

Если человек родился мужчиной или в его характере есть сильные мужские черты личности, его интеллектуальная самооценка часто завышена. Психологи связывают это с проблемой «мужской гордыни» и «женского смирения» — исторически сложившихся гендерных стереотипов

Почему мужчины считают себя намного умнее, а женщины постоянно недооценивают свой интеллект? Ведь на самом деле гендерных различий в интеллекте не существует: и женщины, и мужчины в среднем с равным результатом проходят тесты на IQ, и на этом настаивают все исследователи в области психологии. Не существует «более умного пола». Правда, это упорное заблуждение удалось опровергнуть лишь сравнительно недавно благодаря развитию объективных методов оценки интеллекта.

Исторически считалось, что женщины уступают в умственном отношении мужчинам, поскольку у них… немного меньше череп. При этом адепты такого подхода, веками следующие своей сомнительной логике, почему-то не считали, что слон, например, интеллектуально превосходит человека… Больше — не обязательно лучше, если речь идет о размере мозга.

За последнее столетие гендерные стереотипы претерпели значительные изменения. В большинстве стран мира открытое утверждение гендерных стереотипов об интеллекте встречается редко. И если напрямую задать человеку подобный вопрос, практически любой ответит, что женщины и мужчины одинаково умны.

Но не следует обманываться: в обществе по-прежнему существует значительная разница в неявных предубеждениях относительно связи пола и интеллекта. Скрытое и косвенное одобрение «превосходства мужского ума» все еще широко распространено

В классическом исследовании по социальной психологии ученые попросили родителей оценить интеллект своих детей. И что же? Сыновья для отцов и матерей оказались значительно умнее дочерей. Этот эксперимент потом был повторен практически во всем мире с тем же результатом. А ведь родительские ожидания могут быть особенно важны в плане влияния на интеллектуальное самовосприятие детей и определять их последующую академическую успеваемость.

Гендерные различия в самооценке выступают важным фактором, поскольку люди с более высокой самооценкой склонны и более позитивно измерять все аспекты своей жизни (включая интеллектуальные способности). Девочки и женщины демонстрируют общую самооценку значительно более низкую, чем мальчики и мужчины, и эта разница начинает проявляться уже в подростковом возрасте.

Что показало исследование?

Сначала участникам эксперимента объяснили, как определяется IQ, и попросили их выставить самим себе оценки (средняя составляет 100 баллов). У двух третей (66 %) людей показатели находятся в диапазоне от 85 до 115 баллов. Тест на IQ участники проходили после того, как самостоятельно определили свой уровень. Испытуемые также заполнили опросник общей самооценки и опросник Bem Sex-Role Inventory, который измеряет маскулинные и феминные черты личности. У экспериментаторов была гипотеза, что психологический пол (в частности, мужественность) будет лучшим предиктором самооценки, чем биологический (рожден ли человек мужчиной или женщиной). Средний показатель IQ в выборке составил 107,55 балла — немного выше среднего, как и ожидалось.

После статистического контроля влияния объективно измеренного IQ были изучены наиболее сильные предикторы самооценки интеллекта. Результаты показали, что биологический пол оставался самым сильным фактором: все мужчины оценивали свой интеллект выше, чем женщины. Однако психологический пол также оказался весьма сильным предиктором: испытуемые с высоким уровнем «мужских» черт характера оценивали свой интеллект как более высокий.

Самооценка уровня IQ, данная участниками

Иллюзия самообмана или есть ли «умный» пол
Результаты теста на определение IQ Р. Кеттелла

Психологи изучили, во-первых, точность суждений, поскольку изначально предполагалось, что представители одного пола (мужчины или женщины) могут совершенно нереалистично оценивать свои умственные способности. На рисунке, изображающем соотношение самооценки IQ и фактического IQ, видна разница: оценки мужчин (синим цветом) чаще завышены, а оценки женщин (зеленым цветом) чаще занижены.

Почему это важно?

Психологи в области образования уделяют внимание интеллектуальной самооценке, потому что она часто является своего рода самоисполняющимся пророчеством: если вы думаете, что не можете что-то делать, то никогда и не сделаете. Когда девочки недооценивают свой интеллект в школе, они склонны выбирать менее сложные предметы, не из области точных наук, техники, инженерии или математики. Такие решения ограничивают возможности получения ими образования и выбора карьеры после окончания школы.

Эти гендерные различия могут отчасти объяснить и гендерный разрыв в заработной плате и переговорных возможностях с работодателями. А начинается все с раннего возраста, с родительских ожиданий в отношении интеллекта и различий в самооценке между мальчиками и девочками. Хотя родителям, педагогам и обществу в целом давно пора осознать проблему и действовать совершенно противоположным образом, укрепляя уверенность девочек и девушек и добиваясь, чтобы они обрели уверенность в себе и были свободны от излишних сомнений.

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