Беспроводные наушники Dyson Zone решают сразу две городских проблемы — с шумом и смогом. Они оснащены не только активной системой шумоподавления, но и встроенным очистителем воздуха.

Компания провела только предварительный анонс, раскрыв не так много подробностей о новинке. Тем не менее, производитель обещает выпустить устройство до конца 2022 года.

На разработку Dyson Zone потребовалось шесть лет, в течение которых было создано 500 прототипов, проделав большой путь от этакого мундштука для чистого воздуха, похожего на трубку, в паре с рюкзаком для всех необходимых комплектующих, пишет ixbt.com.

Как поясняет производитель, компрессоры в чашках наушников всасывают воздух через двухслойные фильтры и направляют два потока очищенного воздуха к носу и рту пользователя. Правильное направление потока чистого воздуха и отсечение внешнего загрязнённого воздуха обеспечивает бесконтактное «забрало». Эта маска крепится на магнитах и при необходимости её можно снять.

По словам производителя, система отфильтровывает до 99% загрязнений, а фильтры потребуется менять примерно раз в год.

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