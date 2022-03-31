Интернет, позволяющий компьютерам обмениваться информацией на расстоянии, появился в далеком 1969 году. Однако, в дома обычных людей его начали проводить только в 1990-е годы, а в российских квартирах доступ к высокоскоростной сети возник всего лишь 10-15 лет назад.

Эта очень молодая технология быстро стала важной частью нашей жизни, потому что позволила моментально обмениваться сообщениями со знакомыми, совершать практически бесплатные звонки, отправлять деньги, быстро находить любую информацию и многое другое. Об этом страшно даже думать, но в любой момент весь мир может остаться без Интернета — вероятных причин много, но самой серьезной является мощная солнечная вспышка. А все потому, что в этом случае без доступа к сети останется не одна страна, а весь мир.

В рамках данной статьи Hi-News.ru предлагает пофантазировать на тему того, что может произойти при массовом отключении Интернета. То, что люди не смогут следить за новостями и развлекаться, это чепуха — последствия могут оказаться гораздо более серьезными.

Как люди будут общаться без Интернета?

По данным за 2021 год, каждый день пользователи «Вконтакте» отправляют по 15 миллиардов сообщений. Также люди активно общаются через мессенджеры вроде Telegram (у нас там есть отличный канал) и так далее, так что без доступа к Интернету никто не сможет поддерживать связь со своими родственниками и друзьями. Можно подумать, что люди смогут контактировать при помощи мобильной связи, но она тоже тесно связана со всемирной сетью, потому что использует ее для маршрутизации звонков и связи. Судя по всему, сначала людей охватит паника и страх за своих родных, а потом они попробуют связаться по проводному телефону или через настоящую почту. Очереди при этом наверняка будут огромными.

Как отключение Интернета повлияет на экономику?

Если Интернет внезапно исчезнет, у пользователей перестанут работать не только мессенджеры, но и приложения онлайн банков. Это значит, что никто не сможет отправить родным деньги или, например, расплатиться с таксистом. Снять наличку будет невозможно, потому что банкоматы тоже обмениваются данными по всемирной сети. Из-за недоступности важнейшей на сегодняшний день технологии, огромное количество компаний перестанут работать.

В современной истории даже есть реальный пример экономических последствий отключения Интернета. В 2011 году, из-за уличных беспорядков, в Египте интернет был отключен на пять дней. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), этого короткого срока хватило для того, чтобы страна ежедневно теряла по 18 миллионов долларов. Получается, что в общем числе отключение обошлось властям в 90 миллионов долларов, и у этого события были долгосрочные последствия, которые тоже привели к серьезным потерям. Что произойдет при отключении Интернета во всем мире, страшно даже представить.

Отключение Интернета приведет к безработице

В период пандемии коронавируса многие люди были переведены на удаленку — они работают из дома, используя Интернет. Если верить статистике за 2021 год, около 16% компаний сегодня работают на полностью удаленном режиме, причем они могут обеспечить людям гораздо больший уровень заработной платы. Если всемирной сети не станет, эти сотрудники не только лишатся места работы, но и не смогут связаться со своим начальством.

Людям придется как-то выживать и искать новые места работы. Для умеющих думать и трудиться руками, она наверняка найдется — многие задачи, которые решались при помощи Интернета, придется выполнять обычным людям.

“Людям, возможно, придется стать более самодостаточными в локальном плане, ведь в их распоряжении уже не будет облачных технологий. Можно представить, насколько увеличится процент ручного труда. Например, работники дорожной службы будут вынуждены регулировать движение и ловить нарушителей по старинке”, — однажды предположил американский ученый в области теории вычислительных систем Винтон Серф (Vinton Cerf).

Жизнь без Интернета повысит преступность

Всеобщая паника, недоступность денег на банковских счетах, отсутствие работы и многие другие последствия отключения Интернета могут увеличить количество преступлений. Звучит логично, однако, некоторые эксперты придерживаются более оптимистичных взглядов на будущее. Например, экономист Кристофер Хутон (Christopher Hooton) считает, что при отключении Интернета войны и социальные конфликты вряд ли начнутся, но повседневная жизнь людей станет почти такой же, как несколько десятков лет назад. В общем, исчезновение Всемирной сети отбросит человечество в 1980-е годы или дальше.

Можно ли вручную отключить весь Интернет?

Важно отметить, что полное исчезновение Интернета возможно только при глобальной катастрофе вроде солнечной вспышки и так далее. А так такового «рубильника» не существует — если кто-то решит заблокировать Интернет во всем мире, это случится не сразу. Да и отключение не будет массовым, потому что в мире останутся как минимум локальные сети.

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