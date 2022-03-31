Звезда Голливуда Брюс Уиллис вынужден закончить актерскую карьеру из-за диагностированной у него афазии, сообщила жена актера Эмма Хеминг-Уиллис.

“Мы хотим сообщить, что наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно у него была диагностирована афазия, влияющая на когнитивные способности. После долгих раздумий он оставляет карьеру, которая так много для него значила”, – написала супруга актера в соцсети Instagram.

Афазией называют расстройство уже сформировавшейся речи с нарушением ее восприятия при сохранении слуха. Этот синдром возникает при органических поражениях речевых отделов коры головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей, инсультов, воспалительных процессов и при некоторых психических заболеваниях.

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