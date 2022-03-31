В «товарняках» национальная команда смогла выиграть три последние игры.

Сборную Беларуси по футболу в последнее время не критиковал только ленивый, но, надо отметить, было за что. Футболисты проиграли всё, что было возможно, докатились до того, что уступили бельгийцам с неприличным счетом – 0:8.

Но Георгию Кондратьеву руководство федерации дало кредит доверия, оставив его на посту главного тренера сборной. И пока что он его оправдывает.

В последних трех товарищеских матчах команда Кондратьева обыграла сборную Иордании (1:0), Индии (3:0) и Бахрейна (1:0).

Отметим, что до этого у сборной Беларуси была серия из восьми поражений с общим счетом 7:24.

А последний раз победная серия из трех матчей у сборной была в 2007–2008 годах. Тогда команда обыграла Албанию (4:2), Нидерланды (2:1) и Исландию (2:0).

«У нас команда стала значительно моложе и менее опытной – это минус, конечно, – прокомментировал игры сборной Георгий Кондратьев. – Но мы пошли на этот шаг, и игра команды, на мой взгляд, улучшается, стабилизируется. У нас хороший очень, дружный коллектив. Честно говоря, после молодежной сборной у меня такого коллектива больше не было. Эти ребята мне очень нравятся по человеческим качествам.

…Коллектив складывается, прогрессирует от игры к игре. На сборах всё прошло по плану. Слава Богу, никто травму не получил. Всю работу выполнили, которую запланировали. Хорошо, что сбор был восьмидневный. Смогли ребятам многое объяснить. Да, не всё пока еще у нас клеится. Но сбор очень хороший, я доволен играми и сбором. Благодарен ребятам за отношение к делу».

В июне сборная Беларуси стартует в Лиге наций. Наши соперники – команды Казахстана, Азербайджана, Словакии. Кондратьев по этому поводу делает очень осторожные прогнозы.

«Еще несколько месяцев впереди, – говорит тренер. – Ребята уезжают в клубы, будем за всеми внимательно следить. Пока никто не разочаровал. Еще несколько человек не приехали сюда. Четыре игры будет, наверное, побольше ребят вызовем на следующий сбор. Дай Бог, чтобы и дальше у нас всё так продолжалось и команда прогрессировала».

Следует отметить, что сборную Беларуси иногда называют чемпионом мира по товарищеским играм: выигрываем практически у всех. Но как только дело доходит до официальных матчей, то там ничего не меняется уже который год: практически всем проигрываем. Посмотрим, удастся ли Георгию Кондратьеву переломить тенденцию.

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