Правительство Литвы утвердило список враждебных государств. Теперь компании из этих стран в Литве могут исключать из тендеров на госзакупки или расторгать уже заключенные с ними договора.

“До сих пор у закупающих организаций не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок”, — говорится в сообщении министра экономики Аушрине Армонайте.

Список, составленный Министерством экономики и инноваций, включает Россию, Беларусь, Крым, неподконтрольную молдавскому правительству территорию Приднестровья, Абхазию и Южную Осетию, пишет Thinktanks со ссылкой на DELFI.

Перечень будет действовать до сохранения в стране чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством.

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