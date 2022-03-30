Оставлен без изменения и вступил в законную силу приговор в отношении 47-летнего жителя г. Минска Н. за покушение на убийство своей беременной супруги, сообщает Генеральная прокуратура.

Ранее с учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.14 и п.3 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима.

Установлено, что Н. в апреле 2021 года в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений нанес своей беременной супруге не менее 4 ударов ножом в область туловища и конечностей. После чего отобрал у нее мобильный телефон и препятствовал обращению за медицинской помощью.

Свой умысел на убийство обвиняемый не довел до конца, поскольку потерпевшая оказала активное сопротивление, выхватила нож и отбросила его в сторону, а впоследствии смогла вызвать скорую помощь. Благодаря своевременным реанимационным мероприятиям женщину удалось спасти, тогда как беременность из-за тяжелого состояния была прервана.

В результате противоправных действий потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

К слову, Н. в июне 2009 года осуждался к 10 годам лишения свободы по ч.3 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть первой супруги.

На приговор суда обвиняемый подал апелляционную жалобу, в которой выразил несогласие с квалификацией его действий и размером наказания.

Прокурор, участвовавший в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, высказал мнение о законности, обоснованности и справедливости приговора. Просил оставить судебное решение без изменения, а жалобу обвиняемого – без удовлетворения

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда согласилась с мнением прокурора.

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