Если сохранится нынешний уровень санкций, то определенная часть связей – экономических, торговых, обменных связей с частью мира, которая лежит к западу от Беларуси, будет просто закрыта.

Это повлияет на очень-очень многие сферы экономики. Будут сокращаться возможности, будет сокращаться безработица, – все это будет вести к экономическим издержкам. И если границы будут оставаться открытыми и будет сохраняться возможность уехать, то многие начнут искать возможности уже выживания, а не лучшей жизни за пределами Беларуси.

Таким мнением с Thinktanks.by поделилась эксперт Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест.

– Белорусские власти объявили очередные льготы айтишникам, то есть Парку высоких технологий, сразу вслед за Россией. Такой своеобразный сигнал, что опасность осознается, что окончательно теряем все наработанное в ИТ-секторе. Очень забавно, что прозвучало все в унисон – слово в слово – совпадает с тем, что объявили россияне по этому поводу.

Что касается закрытия границ, то от белорусских властей можно ожидать чего угодно. На сегодняшний день выезд из страны и так серьезно ограничен: для выезда из страны нужны веские причины. Но когда люди начинают бежать (а не выезжать), то бегут и через третьи страны, выезжали через Россию, раньше – через Украину. В общем, люди ищут лазейки, через которые можно просочиться в страну назначения; лазейки еще сохраняются, хотя мы находимся в достаточно сложной ситуации.

Не будем также забывать про ковидные ограничения – это еще один отягощающий фактор.

Надо понимать, что белорусы, которые уезжают за границу сейчас, оказываются в более сложной ситуации, чем белорусы, уехавшие в 2020-2021 году: тогда уже была отлажена какая-то система принятия и помощи белорусским мигрантам. Сейчас, конечно, ситуация совершенно другая: и к белорусам в мире начинают относиться по-другому.

А во-вторых, сейчас Европа справляется в первую очередь с потоком украинских беженцев. Это очень сильная нагрузка на Литву, на Польшу, которые принимают основную часть беженцев. И в этой ситуации белорусским эмигрантам гораздо тяжелее и сложнее, чем год назад.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»