Появился новый подход к переработке резины: из шин с истекшим сроком научились делать бетон для жилых сооружений.

Авторы новой работы из Университета Южной Австралии показали, как создать резиновый бетон и подтвердили, что это экономически жизнеспособная и устойчивая альтернатива обычному бетону.

Ученые работали с Университетом RMIT и показали, что бетон из резиновой крошки — это безопасная и экологически чистая альтернатива для строительства домов в Австралии, а также хороший способ переработать шины и истекшим сроком годности.

Во всем мире ежегодно выбрасывают около 1,5 млрд автомобильных шин. Меньше 1% из них используют повторно, остальное попадает на свалки. В Австралии около 51 млн шин оказываются на свалках, складах или их сбрасывают в шахты.

По словам авторов работы, с помощью переработки шин в бетон можно сохранить ценные природные ресурсы и частично решить проблему захоронения шин на свалках.

В новом исследовании авторы изучили, как разрабатывать и обрабатывать различные бетонные смеси, которые потенциально можно использовать для строительства жилых зданий. Оценивалась конструктивность, прочность сцепления и долговечность.

Исследователи обнаружили, что армированный резиновый бетон из крошки, с заменой песка до 20% по объему, по некоторым параметрам даже превосходит обычный бетон. Он более ударопрочный, пластичный, меньше весит, у него выше коэффициент демпфирования, а также лучшая тепло- и звукоизоляция.

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