Администрация мемориального комплекса “Бухенвальд”, расположенного на месте одного из крупнейших концлагерей нацистской Германии, приняла решение не допустить российских и белорусских чиновников к участию в памятных мероприятиях на территории комплекса в апреле этого года.

Вместо них к участию пригласили представителей гражданского общества из России и Беларуси, сообщает BBC News.

Администрация мемориального комплекса “Бухенвальд”, расположенного на месте одного из крупнейших концлагерей нацистской Германии, приняла решение не допустить российских и белорусских чиновников к участию в памятных мероприятиях на территории комплекса в апреле этого года.

Вместо них к участию пригласили представителей гражданского общества из России и Беларуси.

“Нам нелегко далось принятие этого решения. То, что официальные представители властей России и Беларуси не примут участия в мероприятиях по случаю 77-й годовщины освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора, не означает, что мы не чествуем жертв концлагерей из этих стран. Напротив, они играют центральную роль. Кроме того, мы прямо напоминаем вам, что бывший Советский Союз вместе с Польшей ощутили на себе основное бремя немецкой войны грабежа и истребления, и что во многом благодаря Красной Армии Германия и Европа были освобождены от национал-социализма”, — отмечается в заявлении администрации мемориального комплекса “Бухенвальд”.

Представители фонда напомнили, что недавно из-за боевых действий в Украине погиб выживший узник концлагеря Борис Романченко:

“Было бы невыносимо представить, что в годовщину освобождения лагеря в Миттельбау-Дора и Бухенвальд будут приглашены официальные представители российского и белорусского правительств, ответственные за его смерть. Сотни других выживших в концлагерях находятся под угрозой из-за агрессивной войны России в Украине, с некоторыми из них мы поддерживаем контакт”.

Администрация мемориального комплекса “Бухенвальд” подчеркнула, что в ходе памятных мероприятий обязательно будут вспоминать всех жертв Бухенвальда, включая русских, белорусских и украинских заключенных, которые вместе составляли около 30% всех заключенных.

Сообщается, что это решение обсуждалось и было согласовано с выжившими в концлагерях Бухенвальд и Миттельбау-Дора из нескольких стран.

Генконсул России в Лейпциге Андрей Дронов сказал, что его уже уведомили об этом решении. Он также высказал свое мнение о том, что в церемонии вместо дипломатов примут участие представители гражданского общества из России и Беларуси.

“Мы не знаем, что это за представители, но я примерно представляю, что там будет сказано”, — добавил генконсул.

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