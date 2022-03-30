Поставки газа по Ямал—Европе через компрессорную станцию Мальнов на немецко-польской границей остановились, сообщает Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade. Отмечается, что поставки по другим маршрутам, в том числе «Северному потоку-1» идут как обычно.

Как сказано в сообщении агентства, на 14:00 (по Минску) потоки газа в Польшу из Германии через Мальнов составляли 1 451 155 кВтч/ч, потом упали до нуля.

Напомним, что Россия требует оплаты за газ в рублях. Европейские страны отказались, так как это будет означать поддержку российского рубля. “Нет оплаты – нет газа”, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что расчеты валютой засчитывать не будут, при этом европейские компании отказываются покупать рубли для покупки энергоресурсов.

“Так что, как только у нас будет окончательное решение, мы посмотрим, что можно сделать. Но, безусловно, мы не собираемся делать из этого благотворительность и бесплатно поставлять газ в Западную Европу… Нет оплаты, нет газа”, – сказал Песков.

“ЕС отреагирует на этот последний маневр России. Я бы не стал недооценивать возможности Германии и ЕС в целом в этом вопросе”, – заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин.

В свою очередь премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что это нарушение контракта. Соглашения будут считаться нарушенными, если Россия выполнит это условие, добавил он. По словам Андрея Пленковича, премьер-министра Хорватии, кому-либо в Европе будет очень трудно платить в рублях.

“Большинство соглашений и договоров абсолютно точно определяют валюту, в которой должен быть произведен платеж. Так обстоит дело сегодня, и мы будем следить за ситуацией”, – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Так же Шольц отметил, что в российском правительстве паника из-за того, что Евросоюз и другие страны быстро решили отказаться от импорта российской нефти, газа и угля.

Стоит отметить, что Россия поставляет до 40% всего газа в ЕС. Это огромная доля на рынке, которую за несколько месяцев заменить невозможно. В России хорошо понимают – энергоресурсы и ядерное оружие – два инструмента для запугивания Евросоюза.

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