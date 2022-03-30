В социальных сетях стала появляться информация о том, что «Киновидеопрокат» Мингорисполкома с 4 апреля закрывает 4 кинотеатра. Корреспондент агентства «Минск-Новости» узнала, так ли это.

В посте, опубликованном в одной из групп, пишут, что «с 4.04 закрывают Дом кино, «Киев», «Москву» и «Центральный». Сеансы будут только для организованных групп, например учащихся».

Это заявление прокомментировал заместитель генерального директора по развитию УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Петр Мытько:

– У меня нет информации о том, что кинотеатры закрываются. Работаем в прежнем режиме, просто немного уменьшено количество сеансов.

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