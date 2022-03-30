Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алексея Храловича, которому инкриминирована измена государству, совершенная лицом, на которое распространяется статус военнослужащего. Экс-сотрудника КГБ приговорили к 10 годам колонии усиленного режима за измену государству, сообщили в Генпрокуратуре. Кроме того, Храловичу назначен штраф в размере 500 базовых величин (Br16 тыс.). Он также лишен воинского звания “подполковник”. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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