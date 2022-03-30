Спрос и цены на билеты на комедийный тур Криса Рока взлетели после пощечины от Уилла Смита. Голливудский актер ударил по лицу комика, который был ведущим вечера на 94-й церемонии вручения премии «Оскар». Причиной стала неудачная шутка в адрес жены Смита.

По информации издания Variety, платформа TickPick, которая отвечает за билеты на тур комика, за сутки после инцидента продала больше квитков, чем за предыдущий месяц. При этом цены на выступление Криса Рока взлетели с $46 до минимум $341.

У Рока запланировано первое за последние пять лет турне по 30 городам Северной Америки, которое стартует 2 апреля. После скандальной церемонии на выступлениях ожидают аншлаг, пишет Office Life.

А вот Уиллу Смиту повезло меньше. Актер извинился за свои эмоции. Но американская киноакадемия уже начала расследование в связи с его поступком. Совет премии не исключает, что приостановит членство актера в организации или вовсе исключит его. Кроме того, Смита могут лишить уже завоеванного «Оскара» и запретят номинироваться на премию в будущем.

Церемония «Оскар» прошла в ночь на 28 марта. Уилла Смита назвали лучшим актером за роль отца теннисисток сестер Уильямс в картине «Король Ричард».

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