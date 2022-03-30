Ответ пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза на вопрос «БелТА» в связи с неприглашением белорусских дипломатов в ФРГ на памятные мероприятия в «Бухенвальде» и «Миттельбау-Дора».

«БелТА»: Как Министерство иностранных дел оценивает решение руководства немецкого фонда «Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора» не приглашать в этом году белорусских и российских официальных лиц на традиционные памятные мероприятия по случаю очередной годовщины освобождения одноименных концентрационных лагерей?

А.Глаз: Посольством Республики Беларусь в ФРГ получено официальное письмо директора фонда «Мемориалы Бухенвальд и Миттельбау-Дора», в котором сообщается о нежелательности участия белорусских дипломатов в организуемых германской стороной памятных мероприятиях, посвященных освобождению упомянутых концлагерей.

Полагаем, что данное сугубо эмоциональное и конъюнктурное решение не может быть ничем оправдано с учетом миллионных жертв белорусского народа в годы Второй мировой войны и десятков тысяч белорусских узников различных концлагерей на территории Германии, в том числе «Бухенвальда» и «Миттельбау-Дора».

Неприглашение дипломатов на подобные мероприятия – это не банальный демарш, а прямое оскорбление, прежде всего, народов тех стран, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма в Европе, и фактически плевок в лицо людям, которые пережили ужасы фашистских концлагерей.

Белорусские дипломаты в ФРГ в любом случае почтят память всех жертв нацизма и узников концлагерей, включая «Бухенвальд» и «Миттельбау-Дора», как это было, например, в прошлом году, когда из-за ковидных ограничений не проводились массовые памятные мероприятия.

Мы искренне надеемся на то, что диалог между Беларусью и Германией по тематике исторической памяти и взаимопримирения в перспективе продолжится, а подобные эмоциональные решения являются разовым исключением из правила и не нанесут непоправимого ущерба данному направлению взаимодействия.

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Напоминаем, что администрация мемориального комплекса “Бухенвальд”, расположенного на месте одного из крупнейших концлагерей нацистской Германии, приняла решение не допустить российских и белорусских чиновников к участию в памятных мероприятиях на территории комплекса в апреле этого года.

Вместо них к участию пригласили представителей гражданского общества из России и Беларуси

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