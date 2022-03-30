В ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным французский лидер Эммануэль Макрон указал на невозможность западных стран оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Лидеры двух стран ранее провели очередной телефонный разговор, который длился около часа. Стороны также обсудили итоги прошедших переговоров между Россией и Украиной в Турции.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил,, что Россия не будет поставлять газ бесплатно в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Он добавил, что окончательное решение о том, как реагировать на отказ платить за голубое топливо в рублях, еще не принято.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» коллективно выразили свой отказ оплачивать российский газ в национальной российской валюте. По его словам, государства — члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы, и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Кремля. Выводы “семерки” в ЕС сочли справедливыми.

Решение о переходе на рубли в вопросе оплаты поставок газа в недружественные страны озвучил президент РФ Владимир Путин 23 марта. Он отметил, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Как сообщается в обзоре «ВТБ Капитал», его поручение до 31 марта перевести платежи за газ в рубли мотивирует иностранные банки к сохранению местных дочерних структур, которые потребуются для обслуживания таких денежных потоков.

Вместе с тем поручение президента может стать причиной исков к концерну “Газпром”со стороны импортеров в связи с изменением условий контрактов.

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