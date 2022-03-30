«Мамин крик был до глубины души страшным». Что происходит в доме напротив Минобороны, где горели квартиры

Дом «под шпилем» — одно из самых эффектных зданий Минска. Башня с «иглой» и пятиконечной звездой на конце часто попадает в объективы фотографов. Пятиэтажный жилой дом построили в 50-х годах в стиле всеми любимого неоклассицизма. Здесь жила военная элита, так как напротив находилось здание штаба Белорусского военного округа, а ныне — Министерство обороны Республики Беларусь. И сегодня там живут офицеры, дети военных, которые еще помнят, как застраивался квартал. Один из них, Александр Сергеевич. Однако героем репортажа он стал вовсе не из-за истории дома, а из-за пожара, который уничтожил его квартиру. Realt приехал в дом на Коммунистической, 14, поговорил с пострадавшими жильцами и узнал все подробности происшествия, где не все так однозначно.
«Сгорело все. К счастью, паспорт оказался у меня в кармане»
В день, когда произошло возгорание, сообщалось, что пострадала только одна квартира на третьем этаже, хозяина которой дома не было. Им оказался Александр Сергеевич. Мужчина приехал после того, как пожарным удалось справится с возгоранием. Однако, его квартира находится на 4 этаже, а вот жители снизу оказались первыми, кто пострадал от огня. Елена вместе с сыном Никитой сразу предупредили соседей о происшествии, а прохожих попросили вызвать МЧС. Сделать это самим было практически невозможно, ведь с 24 февраля в их доме отсутствует мобильная связь. Но обо все по порядку.
Будучи еще на другой стороне дома, мобильные устройства оказываются совершенно бесполезными: интернет не грузит, а звонки обрываются без единого гудка.
— Мой папа был военным. У мамы, как и у многих жен военных, с работой не очень ладилось, так как приходилось много переезжать. Я вообще родился в Румынии, позже какое-то время жили в Гродно, а потом переехали в Минск, в дом № 18 по Коммунистической. Сюда переселились в марте 1953 года одними из первых, — рассказывает о своей жизни мужчина. — Я работаю в одном из институтов Академии наук. В воскресенье был как раз на работе, когда мне позвонили и сказали, что моя квартира пострадала. Я, конечно, не обрадовался. Сгорело все. К счастью, паспорт оказался у меня в кармане, документы на квартиру ищем.
Сейчас мужчина живет у племянника. Он понимает, что ремонт квартиры затянется надолго. Однако, варианты с жильем есть, говорит, что найдет себе место.
Александр Сергеевич припоминает, что капитальный ремонт был лет 10 назад. Проводку и счетчики ему тогда заменили.
В наш разговор вступает сосед, спрашивает нужны ли рабочие, которые помогут вынести сгоревшие вещи. Александр Сергеевич уточняет стоимость услуг, но мужчина сообщает, что берет расходы на себя.
«Было вполне нормально прийти в гости всей семьей, чтобы посмотреть телевизор»
— У нас тут проживали замкомандующего белорусского округа, генерал Иванов, начальник политуправления Щербин, начальник инженерных войск генерал-лейтенант Дмитрий Абашин, который погиб в 1975 году в авиакатастрофе. Жил и Герой Советского Союза, летчик Николай Трофимов. Почти все квартиры по левую сторону в каждом подъезде принадлежали генералам. Были тут и прапорщики, старшины, — вспоминает герой. — Все дети друг друга знали, как и родители. Мы, маленькие, постоянно играли во дворе. Телевизоры тогда в доме — большая роскошь, поэтому было вполне нормально прийти в гости всей семьей посмотреть передачи.
Проблемы: нет связи и интернета
Белорусский телеведущий Александр Сериков вместе со своей девушкой Екатериной живут в квартире на пятом этаже, над Александром Сергеевичем. В тот день пара как раз была дома.
— У Александра Сергеевича уже сгорели перекрытия на потолке, остались только наши. Поэтому у нас первая горела бы спальня, — добавляет Катя.
Но чтобы вызвать пожарную машину — не было связи, говорят ребята. Никита, парень, который тушил пожар в квартире на третьем этаже попросил это сделать прохожего. Вопрос отсутствия связи в чате дома напротив Минобороны обсуждается остро. Александр говорит, что люди пишут жалобы в компании мобильных операторов, но заглушки ведь не они ставили: «Нужно писать в те структуры, которые имеет к этому отношение». В чате рассказывают, что часто не могут оплатить по терминалу доставку продуктов. «У курьера глаза стали огромными, когда я предложила отъехать подальше от дома, чтобы произвести платеж», — пишет одна жительница.
— В такси сбивается навигатор и водитель приезжает не во двор, а в другое место, К машине еще нужно идти.
Озабочены жители и тем, что в их дворе паркуются автомобили работников министерства. Из-за этого, по словам местных, машины экстренных служб не могут добраться до подъездов. Ровно в 6 часов вечера двор становится пустой, так как все разъезжаются по домам: «Они паркуются везде, порой перекрывают арку, из которой все выезжают».
Ребята также активно помогают соседям: выносят мусор, думают, как открыть благотворительный счет для пострадавших. Ведь один клининг стоит 3500 рублей. Всем соседям такую сумму не потянуть. Тем более, сгоревших квартир несколько, а запах сам не уйдет пока помещения в таком состоянии.
«Дверь ломали 40 минут. Ее мужчине подарили соседи»
Два дня в квартирах нет ни wi-fi (провода перегорели), ни отопления. Некоторые трубы перекрыли, поэтому теплые батареи у ребят только в одной комнате. В помещении довольно холодно еще и из-за частых проветриваний. Это хотя бы на время ослабляет запах гари. За 10 минут, проведенных в подъезде, запах сильно въелся в нашу одежду.
На тушение пожара потребовалось больше трех часов. Некоторые жильцы недовольны работой МЧС. Считают, что поздно заметили пожар на 4 этаже. Александр говорит обратное, называет пожарных героями: «Они — красавчики! Делали все, что могли».
— Когда потушили на третьем этаже, мы спросили, есть ли для нас опасность. Специалисты сказали, что мы можем остаться, — дополняет Катя. — Когда тушили квартиру на четвертом, сказали, что лучше всем выйти, но мы приняли решение остаться.
«На мой взгляд, были нарушены все условия пожаротушения»
Юлия живет в первом подъезде на пятом этаже. Она наблюдала за происходящем со своего балкона.
— На тот момент, когда сообщение о ЧП появилось в нашем чате, пожарных уже вызвали. Они ехали около 10 минут. Из окон квартиры на третьем этаже вовсю шел дым. Вначале он был светлый, потом последовал хлопок и цвет сменился на черный, — вспоминает женщина. — Меня беспокоит то, что пожарники не вывели людей из подъезда. Я не знаю, какое было задымление внутри, но некоторые жильцы этого подъезда выходили на улицу и курили. Значит, проблем с тем, чтобы вывести людей с верхних этажей не было. Справившись с огнем, пожарники начали потихоньку складывать шланги, и за работу взялись другие сотрудники МЧС. При этом я вижу, что из дымохода продолжает идти дым, который только нарастает. Жители соседних квартир начали писать, что он проникает из-под плинтусов. Прошло порядка 15−20 минут с того момента, как пожарники зашли в квартиру на третьем этаже и засуетились по поводу квартиры Александра Сергеевича. Они сразу ничего не проверили, тем самым упустили квартиру, — считает очевидец. — Помимо пожарников и машины МЧС, приехала скорая, а вот газовую службу я так и не увидела. На мой взгляд, были нарушены все условия пожаротушения.
«Мамин крик был до глубины души страшным»
На третьем этаже встречаем Никиту, жителя квартиры, которую начали тушить в первую очередь. Александр пытается подбодрить парня и шутит, что, если не получится с восстановлением, можно открыть квест на два этажа «Загадки Сталина».
Мама парня, Елена, еле сдерживает слезы. Все, что когда-то было накоплено семьей, вложили в ремонт. Сейчас целым в квартире остался лишь туалет.
— Вижу, как в чате меня меня обвиняют в халатности, и меня это, конечно, никак не поддерживает, — переживает женщина. — Я была на кухне, когда услышала хлопок, как будто что-то упало. Подумала, что это у Никиты в комнате что-то свалилось, а он подумал, что у меня. Через две минуты я услышала запах гари. А когда пошла посмотреть, то большую часть коридора охватил черный дым. Меня охватил ужас, вбегаю в комнату, а там пылает угол. Крикнула сыну, он выбежал, взял какое-то одеяло и начал тушить. Схватила, что успела. Потолки подвесные начали отплывать. Все сгорело. Мы делали ремонт год. Все, что нажили непосильным трудом, вложили в 2019 году. Проводку тогда меняли. В прошлом году не стало моего мужа. Я, одинокая пенсионерка, на свою пенсию ремонт тут не сделаю.
Елена успела схватить только куртки. Они с сыном еле выбрались, так как начали задыхаться от угарного газа.
— Локализовать огонь можно было намного быстрее, если бы удалось сразу вызвать пожарных. С 24 февраля у нас в доме нет связи, — отмечает женщина.
Потерпевшая говорит, что каких-то явных проблем с домом не было.
— Настораживало, что накануне бушевал ветер и под чердаком бились какие-то провода. Вроде все окна закрыты. Такой же звук был перед пожаром.
Пока соседи занимаются вопросами открытия благотворительного счета, напрямую с потерпевшими можно связаться по телефонам:
+375 29 306 20 71 — Александр Сергеевич.
+375 29 608 82 77 — Никита.
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