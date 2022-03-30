«Мамин крик был до глубины души страшным». Что происходит в доме напротив Минобороны, где горели квартиры

Дом «под шпилем» — одно из самых эффектных зданий Минска. Башня с «иглой» и пятиконечной звездой на конце часто попадает в объективы фотографов. Пятиэтажный жилой дом построили в 50-х годах в стиле всеми любимого неоклассицизма. Здесь жила военная элита, так как напротив находилось здание штаба Белорусского военного округа, а ныне — Министерство обороны Республики Беларусь. И сегодня там живут офицеры, дети военных, которые еще помнят, как застраивался квартал. Один из них, Александр Сергеевич. Однако героем репортажа он стал вовсе не из-за истории дома, а из-за пожара, который уничтожил его квартиру. Realt приехал в дом на Коммунистической, 14, поговорил с пострадавшими жильцами и узнал все подробности происшествия, где не все так однозначно.

«Сгорело все. К счастью, паспорт оказался у меня в кармане»

В день, когда произошло возгорание, сообщалось, что пострадала только одна квартира на третьем этаже, хозяина которой дома не было. Им оказался Александр Сергеевич. Мужчина приехал после того, как пожарным удалось справится с возгоранием. Однако, его квартира находится на 4 этаже, а вот жители снизу оказались первыми, кто пострадал от огня. Елена вместе с сыном Никитой сразу предупредили соседей о происшествии, а прохожих попросили вызвать МЧС. Сделать это самим было практически невозможно, ведь с 24 февраля в их доме отсутствует мобильная связь. Но обо все по порядку.

Будучи еще на другой стороне дома, мобильные устройства оказываются совершенно бесполезными: интернет не грузит, а звонки обрываются без единого гудка.

Пострадавшие квартиры выделяются на фоне других. Окна выбиты, а внутри — чернота.

Нужный нам подъезд оказался открытым. Из него периодически выходят люди с мешками, набитыми остатками былого имущества. Стены здесь еще долго будут издавать запах гари. Вся лестница усыпана пеплом и с каждым этажом этот ковер становится толще.

Двери в трешке Александра Сергеевича Журавлева попросту нет. То, что она оберегала последние несколько дней выносится в пакетах. За одно мгновенье вещи разной ценности, качества и цвета превратились в один сплошной мусор. Пока чуть выше жильцы обсуждают, как открыть благотворительный счет для пострадавших, несколько человек пытаются найти что-то целостное в квартире. В техническом синем халате ходит и сам Александр Сергеевич. Мужчина старается не падать духом. Даже немного удивляет его спокойствие и легкая улыбка на лице в процессе разговора.

— Мой папа был военным. У мамы, как и у многих жен военных, с работой не очень ладилось, так как приходилось много переезжать. Я вообще родился в Румынии, позже какое-то время жили в Гродно, а потом переехали в Минск, в дом № 18 по Коммунистической. Сюда переселились в марте 1953 года одними из первых, — рассказывает о своей жизни мужчина. — Я работаю в одном из институтов Академии наук. В воскресенье был как раз на работе, когда мне позвонили и сказали, что моя квартира пострадала. Я, конечно, не обрадовался. Сгорело все. К счастью, паспорт оказался у меня в кармане, документы на квартиру ищем.

Сейчас мужчина живет у племянника. Он понимает, что ремонт квартиры затянется надолго. Однако, варианты с жильем есть, говорит, что найдет себе место. Мужчина к потерям относится спокойно, а может просто старается не показывать растерянность. Говорит, что все вещи — это дело наживное. Жалко только коллекцию книг, экземпляры которой в день пожара были разбросаны по всему подъезду. Документы, награды отца и семейный архив — все это невозможно восстановить

Александр Сергеевич припоминает, что капитальный ремонт был лет 10 назад. Проводку и счетчики ему тогда заменили. Коллеги по работе не остались в стороне, сочувствуют, предлагают помощь. Он скромно говорит, что ему ничего не нужно, а люди рядом и так делают очень многое. — Жильцы здесь очень отзывчивые, приходят и спрашивают, чем могут помочь. Причем не только соседи по подъезду и дому, но и из соседних домов. В наш разговор вступает сосед, спрашивает нужны ли рабочие, которые помогут вынести сгоревшие вещи. Александр Сергеевич уточняет стоимость услуг, но мужчина сообщает, что берет расходы на себя. «Было вполне нормально прийти в гости всей семьей, чтобы посмотреть телевизор» Пострадавший говорит, что люди здесь всегда были хорошими. Изначально в одну квартиру заселяли две семьи, жилья ведь после войны не хватало. В четырехкомнатных жили генералы. — У нас тут проживали замкомандующего белорусского округа, генерал Иванов, начальник политуправления Щербин, начальник инженерных войск генерал-лейтенант Дмитрий Абашин, который погиб в 1975 году в авиакатастрофе. Жил и Герой Советского Союза, летчик Николай Трофимов. Почти все квартиры по левую сторону в каждом подъезде принадлежали генералам. Были тут и прапорщики, старшины, — вспоминает герой. — Все дети друг друга знали, как и родители. Мы, маленькие, постоянно играли во дворе. Телевизоры тогда в доме — большая роскошь, поэтому было вполне нормально прийти в гости всей семьей посмотреть передачи. Александр Сергеевич утверждает, что люди допускают ошибку, когда говорят, что эти дома строили пленные немцы. Говорит, что это были военные строители. Будучи ребенком, он вместе с остальными ребятами бегал на стройку, было интересно. Все возводилось на его глазах. Подобного происшествия мужчина здесь не припоминает. В чем причина пожара никто толком не знает. Одно точно: пострадавших могло быть и больше, ведь дым пошел и в соседние квартиры. Проблемы: нет связи и интернета Белорусский телеведущий Александр Сериков вместе со своей девушкой Екатериной живут в квартире на пятом этаже, над Александром Сергеевичем. В тот день пара как раз была дома. — Я сидел играл на гитаре, увидел дым, подумал, что кто-то вейпит. Удивился, что за вейп такой классный, — шутит Александр. — Наша квартира не пострадала, но заполнилась дымом буквально за две минуты. Он валил из вентиляции и пола, ведь в доме старые деревянные перекрытия. Когда я попытался открыть дверь, столкнулся с эффектом обратной тяги — она не поддавалась и, когда все-таки получилось, к лицу хлынул столб огня и дыма. Решил, что никуда не выйдем. Разложили во все щели мокрые полотенца, но не помогало. Было тяжело дышать, у кота от газа пошли слезы. Из-под аквариума тоже шел дым. Если бы огонь дошел до нас, это был бы самый большой рыбный суп в мире. — У Александра Сергеевича уже сгорели перекрытия на потолке, остались только наши. Поэтому у нас первая горела бы спальня, — добавляет Катя. — Не знаем, может завтра проснемся в квартире снизу? — шутит блогер и ведущий. Но чтобы вызвать пожарную машину — не было связи, говорят ребята. Никита, парень, который тушил пожар в квартире на третьем этаже попросил это сделать прохожего. Вопрос отсутствия связи в чате дома напротив Минобороны обсуждается остро. Александр говорит, что люди пишут жалобы в компании мобильных операторов, но заглушки ведь не они ставили: «Нужно писать в те структуры, которые имеет к этому отношение». В чате рассказывают, что часто не могут оплатить по терминалу доставку продуктов. «У курьера глаза стали огромными, когда я предложила отъехать подальше от дома, чтобы произвести платеж», — пишет одна жительница. — В такси сбивается навигатор и водитель приезжает не во двор, а в другое место, К машине еще нужно идти. Озабочены жители и тем, что в их дворе паркуются автомобили работников министерства. Из-за этого, по словам местных, машины экстренных служб не могут добраться до подъездов. Ровно в 6 часов вечера двор становится пустой, так как все разъезжаются по домам: «Они паркуются везде, порой перекрывают арку, из которой все выезжают». Ребята также активно помогают соседям: выносят мусор, думают, как открыть благотворительный счет для пострадавших. Ведь один клининг стоит 3500 рублей. Всем соседям такую сумму не потянуть. Тем более, сгоревших квартир несколько, а запах сам не уйдет пока помещения в таком состоянии. — Александр Сергеевич — очень скромный человек, поэтому не удивительно, что о помощи не просит. Но у него сгорела вся одежда, поэтому нужна обувь 41 размера и одежда 50 размера, — делится Александр. — Никто не поднимает вопрос про семью на третьем этаже. То, что помогают Александру Сергеевичу — это классно, но Никита и его мама тоже лишились дома. То, что у них не сгорело, то затопило при тушении. Квартира на втором этаже тоже затоплена, поэтому работы полно. Ведущий в своем аккаунте в социальных сетях освещал происходящее в доме в день ЧП. Говорит, что был приятно удивлен количеством неравнодушных людей. Они готовы помочь, ждут открытия счета. «Дверь ломали 40 минут. Ее мужчине подарили соседи» Два дня в квартирах нет ни wi-fi (провода перегорели), ни отопления. Некоторые трубы перекрыли, поэтому теплые батареи у ребят только в одной комнате. В помещении довольно холодно еще и из-за частых проветриваний. Это хотя бы на время ослабляет запах гари. За 10 минут, проведенных в подъезде, запах сильно въелся в нашу одежду. — Никита, житель квартиры на 3 этаже, говорит, что гореть начало с потолка. Когда заметили дым в квартире Александра Сергеевича, пожарники начали искать его контакты среди соседей, чтобы узнать, где он. Дверь ломали 40 минут. Дело в том, что ее, стальную и надежную, мужчине подарили год назад соседи, когда делали ремонт. Раньше у него была хилая деревянная дверь. С ней бы справились быстрее. На тушение пожара потребовалось больше трех часов. Некоторые жильцы недовольны работой МЧС. Считают, что поздно заметили пожар на 4 этаже. Александр говорит обратное, называет пожарных героями: «Они — красавчики! Делали все, что могли». — Поднимались к нам, проверяли все ли хорошо, предлагали выйти, но мы отказались. Потом пришли с тепловизорами, убедились, что у нас ничего тушить не нужно. — Когда потушили на третьем этаже, мы спросили, есть ли для нас опасность. Специалисты сказали, что мы можем остаться, — дополняет Катя. — Когда тушили квартиру на четвертом, сказали, что лучше всем выйти, но мы приняли решение остаться. «На мой взгляд, были нарушены все условия пожаротушения» Юлия живет в первом подъезде на пятом этаже. Она наблюдала за происходящем со своего балкона. — На тот момент, когда сообщение о ЧП появилось в нашем чате, пожарных уже вызвали. Они ехали около 10 минут. Из окон квартиры на третьем этаже вовсю шел дым. Вначале он был светлый, потом последовал хлопок и цвет сменился на черный, — вспоминает женщина. — Меня беспокоит то, что пожарники не вывели людей из подъезда. Я не знаю, какое было задымление внутри, но некоторые жильцы этого подъезда выходили на улицу и курили. Значит, проблем с тем, чтобы вывести людей с верхних этажей не было. Справившись с огнем, пожарники начали потихоньку складывать шланги, и за работу взялись другие сотрудники МЧС. При этом я вижу, что из дымохода продолжает идти дым, который только нарастает. Жители соседних квартир начали писать, что он проникает из-под плинтусов. Прошло порядка 15−20 минут с того момента, как пожарники зашли в квартиру на третьем этаже и засуетились по поводу квартиры Александра Сергеевича. Они сразу ничего не проверили, тем самым упустили квартиру, — считает очевидец. — Помимо пожарников и машины МЧС, приехала скорая, а вот газовую службу я так и не увидела. На мой взгляд, были нарушены все условия пожаротушения. «Мамин крик был до глубины души страшным» На третьем этаже встречаем Никиту, жителя квартиры, которую начали тушить в первую очередь. Александр пытается подбодрить парня и шутит, что, если не получится с восстановлением, можно открыть квест на два этажа «Загадки Сталина». Мама парня, Елена, еле сдерживает слезы. Все, что когда-то было накоплено семьей, вложили в ремонт. Сейчас целым в квартире остался лишь туалет. — Вижу, как в чате меня меня обвиняют в халатности, и меня это, конечно, никак не поддерживает, — переживает женщина. — Я была на кухне, когда услышала хлопок, как будто что-то упало. Подумала, что это у Никиты в комнате что-то свалилось, а он подумал, что у меня. Через две минуты я услышала запах гари. А когда пошла посмотреть, то большую часть коридора охватил черный дым. Меня охватил ужас, вбегаю в комнату, а там пылает угол. Крикнула сыну, он выбежал, взял какое-то одеяло и начал тушить. Схватила, что успела. Потолки подвесные начали отплывать. Все сгорело. Мы делали ремонт год. Все, что нажили непосильным трудом, вложили в 2019 году. Проводку тогда меняли. В прошлом году не стало моего мужа. Я, одинокая пенсионерка, на свою пенсию ремонт тут не сделаю. Елена успела схватить только куртки. Они с сыном еле выбрались, так как начали задыхаться от угарного газа. — Локализовать огонь можно было намного быстрее, если бы удалось сразу вызвать пожарных. С 24 февраля у нас в доме нет связи, — отмечает женщина. Никита вспоминает, что мамин крик был до глубины души страшным. — Я выбежал на балкон и попросил прохожего вызвать пожарных, мама пошла к соседям, чтобы попросить их о помощи. Из-за адреналина казалось, что все длилось вечно. До приезда пожарных я начал звонить остальным соседям в подъезде, предупреждал о ЧП. Ниже живет семья с маленьким ребенком. — Когда пожарные потушили огонь в нашей квартире и собирались уже уезжать, пришел сосед с четвертого этажа и сказал, что у него идет дым в перекрытии. Тогда пошли заливать их, мы бегали с тазиками по другим квартирам. Пожар у нас начался в 12:50 и уже в 13:00 мы пытались отдышаться у соседей, — добавляет женщина. Елена признается, что будет благодарна любой помощи. — Я не знаю, что делать. Нужно все расчищать, убирать. Главное, что все живы. Что-то будет. Потерпевшая говорит, что каких-то явных проблем с домом не было. — Настораживало, что накануне бушевал ветер и под чердаком бились какие-то провода. Вроде все окна закрыты. Такой же звук был перед пожаром. Пока соседи занимаются вопросами открытия благотворительного счета, напрямую с потерпевшими можно связаться по телефонам: +375 29 306 20 71 — Александр Сергеевич. +375 29 608 82 77 — Никита.

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