Как избежать весеннего авитаминоза?

Витамины нам нужны для поддержания нормальной работы иммунной системы. А начало весны — это сезон вирусных респираторных заболеваний. Чем меньше запас витаминов, тем более уязвимой становится иммунная система, и тем чаще мы болеем.

Авитаминоз — это глубокая недостаточность какого-либо витамина с выраженными клиническими проявлениями.

При С авитаминозе развивается цинга, при острой недостаточности витамина В1 возникает бери-бери, витамина РР — пеллагра, пишет acmd.clinic.

Но в настоящее время такие состояния встречаются редко. Чаще встречаются гиповитаминозы, со стертыми неспецифическими проявлениями: повышенная утомляемость, раздражительность, изменения аппетита, сухость кожи и шелушение, ломкость волос, частые респираторные вирусные заболевания, понижение работоспособности, обострение имеющихся хронических заболеваний.

Весенний гиповитаминоз — состояние организма, при котором возникает витаминная недостаточность. При этом не хватает не какого-то конкретного витамина, а понижается витаминное обеспечение организма многими витаминами

В весеннее время это происходит потому, что в продуктах питания этих витаминов становится меньше за зиму. Фрукты и овощи, которые сохранились к весне с осени, уже практически не содержат витаминов. Кроме длительного хранения, причинами развития гиповитаминозов служит употребление в пищу большого количества рафинированных продуктов, консервированных продуктов, а также продуктов, подвергшихся длительной термической обработке.

Чаще всего встречается дефицит витамина С, В1, В2, В9, В6, А.

Витамин С самый чувствительный витамин. Он разрушается если продукты хранятся при комнатной температуре и на свету. При хранении петрушки при комнатной температуре в течении 2 суток содержание в ней аскорбиновой кислоты понижается на 80%. Очень быстро витамин С разрушается и при варке. Так например, в шиповнике большое количество аскорбиновой кислоты, но если его варить, а потом еще хранить под воздействием солнечных лучей, то такой напиток не обогатит наш организм витамином С.

Идеальный настой шиповника следует готовить так: залить размельченные плоды шиповника слабым кипятком в термос (светонепроницаемый) и хранить с закрытой крышкой. Только так можно рассчитывать на максимальное сбережение витамина С.

Витамин В1 быстро разрушается при высокой температуре, особенно в щелочной среде.

Витамины В2 и В6 не так быстро разрушаются при варке, но абсолютно неустойчивы к воздействию солнечного света.

Современные технологии быстрого замораживания продуктов максимально сохраняют витаминный состав продуктов.

Хорошо сохраняются витамины при хранении ягод и фруктов перетертых с сахаром. Но необходимо помнить, что перетирать их следует не в металлических мясорубках, а использовать стеклянную, деревянную или эмалированную посуду.

А вот в вареньях и при тепловых сушках витамины теряются.

Жирорастворимые витамины (А, Е, К) более устойчивы к воздействию высоких температур, но очень чувствительны к воздействию света и кислорода. Поэтому жиры следует хранить в закрытой посуде и в темном месте.

Как максимально насытить себя витаминами и избежать авитаминоз в весеннее время:

Ежедневно употребляйте в пищу свежие, термически не обработанные, овощи, зелень

Лучше употреблять овощи целыми, не разрезать. В цельных овощах и фруктах витамины сохраняются лучше

Отдавайте предпочтение свежемороженым ягодам (черника, малина, черная смородина, клюква и прочие), а не бананам или прошлогодним яблокам

Очищенные овощи не заливайте водой и не вымачивайте, в воду выходят многие витамины. По той же причине не сливайте овощной отвар

Готовьте быстро, в минимальные сроки. Чем меньше длительность термической обработки, тем меньше разрушаются витамины. Наиболее «щадящими» считается приготовление на пару и запекание. СВЧ печи в этом отношении тоже хороши: короткое время приготовления и не нужна вода

При варке овощей кладите их исключительно в горячую воду для инактивации фермента аскорбатоксидазы, которая разрушает витамин С

Овощи готовьте на каждый прием свежие, не допускайте «разогревания» ранее уже приготовленных овощных блюд

Салаты готовьте только свежие на один прием, не храните разрезанные овощи длительно.

Лучше использовать соленые, а не маринованные овощи

Ни один продукт не содержит полный витаминный набор, поэтому пища должна быть разнообразной, вводите ежедневно новые продукты, различную зелень и травы, ягоды. Не ешьте два дня подряд одну и ту же пищу. Любите себя. Готовьте для себя каждый день что-то новое, совсем не похожее на предыдущее.

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