Два жителя Полоцка нашли в лесу снаряды со взрывчатым веществом и решили взорвать ими бетонные конструкции, чтобы извлечь арматуру, сообщает Следственный комитет. При транспортировке один из боеприпасов взорвался, в результате чего 59-летний мужчина погиб, а его 60-летний знакомый позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем.

60-летний житель Полоцка ранее не был судим, однако в привлекался к административной ответственности за попытку незаконно вывезти в Россию почти 100 кг. лома цветных металлов.

По результатам расследования ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.295 (незаконные действия в отношении боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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