Международные рейтинговые агентства снизили суверенные рейтинги Беларуси и предполагают дефолт в начале 2023 года. Дойдет ли до этого? Рейтинги, которые присваивают странам международные рейтинговые агентства, оценивают кредитоспособность страны, сообщает издание “Белорусы и рынок”. Чем выше кредитный рейтинг, тем лучше страна выглядит в глазах кредиторов и тем дешевле ей готовы одалживать деньги. Соответственно, чем ниже рейтинги страны, тем хуже ее платежеспособность. Исходя из этого, странам и компаниям с низким кредитным рейтингом инвесторы если и готовы одалживать деньги, то под очень высокий процент.

Несмотря на относительно невысокие кредитные рейтинги, Беларуси удавалось занимать деньги на международных рынках капитала. Правда, платить по этим займам нашей стране приходилось довольно высокий процент — 6–9 % в год.

После президентских выборов 2020 года, результаты которых США и ЕС не признали и ввели экономические санкции, возможность привлечения на Западе даже дорогих заимствований для Беларуси исчезла. Тем не менее рейтинговые агентства тогда не стали снижать суверенный рейтинг нашей страны. Но вооруженный конфликт на территории Украины породил не только жесткие экономические санкции Запада в отношении России и Беларуси, но и в корне изменил ситуацию с рейтингами.

Все крупнейшие международные рейтинговые агентства (S&P, Moody’s, Fitch) в марте 2022 года приняли решение снизить кредитные рейтинги России и Беларуси до преддефолтного уровня («ССС» и «Сa»). К слову, ранее белорусское правительство исправно платило по долгам и старалось своевременно исполнять обязательства (на 1 февраля госдолг Беларуси превысил 32 % ВВП). Тем не менее сейчас рейтинговые агентства допускают беспрецедентное событие, а именно дефолт Беларуси.

Так, аналитики Fitch отмечают, что теперь, в условиях жестких санкций Запада, возможности Беларуси зарабатывать экспортную валютную выручку весьма ограничены. Кроме того, они не уверены, что Россия, которая традиционно поддерживала Беларусь деньгами, но сейчас сильно пострадала из-за западных санкций, сможет предоставить нам финансовую поддержку для выплат по госдолгу. На этом основании агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Беларуси до крайне низкого («ССС»).

Схожие решения приняли международные агентства S&P Global Ratings и Moody’s. О возможном улучшении рейтингов Беларуси международные рейтинговые агентства сейчас вообще не говорят. В кредитном заключении, которое S&P направило газете «Белорусы и рынок», сообщается, что, по мнению аналитиков рейтингового агентства, «при отсутствии непредвиденных положительных изменений» Беларусь может объявить дефолт в течение ближайших двенадцати месяцев. Аналитики Moody’s также считают, что «дефолт Беларуси становится все более вероятным». Аналитики S&P допускают, что белорусская сторона, реагируя на жесткие санкции стран Запада, может отказаться от обслуживания внешних обязательств.

Насколько вероятен дефолт, то есть неисполнение Беларусью обязательств перед кредиторами? Правительственная делегация Беларуси 14 марта в Москве договорилась о реструктуризации и рассрочке выплат по всем российским кредитам. Поскольку Россия председательствует в Совете Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), то и с реструктуризацией (рефинансированием) выплат Беларуси по евразийским кредитам проблем теперь не должно возникнуть.

Однако до конца 2022 года Беларуси нужно четыре раза выплатить купонный доход российским инвесторам, которые ранее купили гособлигации нашей страны. Также до конца года нужно еще шесть раз выплатить купонный доход владельцам евробондов, которыми владеют западные инвесторы. В марте Еврокомиссия объявила о фактической заморозке той части резервов Нацбанка Беларуси, которые находятся на территории стран Евросоюза. Схожие ограничения Запад ввел и в отношении резервов Центробанка России. К слову, Кремль уже отказался выплачивать долги в инвалюте инвесторам из «недружественных стран» до тех пор, пока западные страны не разблокируют ее резервы. У Беларуси, валютные ресурсы которой сильно зависят от поддержки России, может не оказаться другого выбора, кроме как следовать за Москвой и вводить ограничения на обслуживание госдолга в инвалюте. Понятно, что преддефолтная ситуация будет, к сожалению, ухудшаться.

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