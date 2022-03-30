Генеральная прокуратура просит белорусов, в том числе водителей, трудоустроенных за рубежом, воздержаться от посещения в ближайшее время Украины “во избежание противоправных действий против их жизни и здоровья”.

Как отмечается в сообщении, в марте текущего года следователи возбудили и расследуют 44 уголовных дела о совершении на территории Украины преступлений в отношении белорусов, в том числе:

35 уголовных дел о разбойных нападениях по ст.207 УК;

8 уголовных дел о грабежах по ст.206 УК;

одно уголовное дело об убийствах по ст.139 УК.

“Общая стоимость похищенного имущества превысила $4 млн в эквиваленте. В большинстве случаев потерпевшим угрожали огнестрельным оружием”, – сообщает Генпрокуратура.

“Предметами преступного посягательства становились коммерческий транспорт (похищены 64 седельных тягача с полуприцепами и грузами), а также личное имущество граждан в виде автомобилей, денежных средств. При этом двое водителей погибло”, – говорится в сообщении.

Так, в производстве Следственного комитета находится уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые 3 марта на территории отеля “Ганц и Спа” в п.Поляница горнолыжного курорта Буковель “с использованием предметов, похожих на огнестрельное оружие, противоправно завладели автомобилем Toyota Land Cruiser стоимостью Br230 тыс”.

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