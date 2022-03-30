Новые материалы дела по банкротству компании «Ростэм» Юрия Аверьянова гласят, что стройрынок в Уручье продан примерно за 2,65 миллионов рублей. Покупатель перечисляет сумму постепенно. Об этом сообщает сайт Officelife.media.

Новый владелец рынка — ООО «Ларгопорт инвест». Компания зарегистрирована в 2018 году в Минске. Занимается сдачей в аренду недвижимости. Рынок она купила с большим дисконтом.

Также в документах по банкротству говорится, что новый владелец парка Dreamland постепенно отдает деньги по сделке. Общая сумма — порядка 10,2 млн рублей. До 31 мая 2022 года ожидается последний транш около 1 млн. Продана и другая собственность «Ростэма», но пока это не позволило погасить все долги.

Бывший владелец всех этих активов Юрий Аверьянов был одним из первых долларовых миллионеров в Беларуси. Начинал с кооперации в 1980 годах. Примерно с 2015 года у его бизнес-империи начались проблемы с долгами как перед банками, так и перед государством. По разным данным, общая сумма равна $30–60 млн. Аверьянов скрывается от уголовного преследования за рубежом.

На продажу выставлены и другие его активы. Например, это авторынок под Минском.

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