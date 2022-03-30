Раньше по поводу «тяжелых» жировок переживали только тунеядцы и белорусы, которых почему-то вписали в эту категорию (из «постыдного» списка еще попробуй выйди). Но вот появились новые кандидаты на оплату коммунальных услуг по полным тарифам, пишет Onliner. Сегодня на Национальном правовом портале pravo.by был опубликован документ под названием «Об изменении постановлений Совета министров Республики Беларусь».

Документ обширный (на четыре страницы), но нас в нем интересуют пункты, касающиеся оплаты «коммуналки». Если упростить бюрократический язык, то получается, что белорусы трудоспособного возраста, уехавшие из страны более чем на 30 дней и не занятые в экономике (то есть не работающие и не отчисляющие налоги в бюджет), будут оплачивать «коммуналку» по полной. Продолжительный выезд за пределы республики будет отсчитываться с 1 марта.

Безусловно, есть и исключения: выезд за границу на лечение (должны быть все справки), работа в дипломатических представительствах и консульствах, официальная работа на территории государств — участников Евразийского экономического союза (ранее под исключение попадали граждане, работающие просто «за границей», теперь эта формулировка изменена на «на территории государств — участников Евразийского экономического союза»).

Откуда же коммунальщики узнают о том, что кто-то надолго уехал? Все просто: Фонд соцзащиты будет ежемесячно составлять списки уволенных и пока не принятых на работу и передавать их в Минтруда. До 2-го числа каждого месяца должны справиться. Ведомство отправит эти сведения в Госпогранкомитет, а также налоговую. Госпогранкомитет же будет ежемесячно, до 5 числа, сверять свои списки пересекших границу с базами соцзащиты (наши идентификационные номера не дадут ошибиться). Все совпадения будут зафиксированы и переданы обратно в Министерство труда и социальной защиты. Дальше список пойдет по цепочке в местный исполком, а затем и в РСЦ. Таким образом, к 12-му числу жировки будут готовы.

Документ вступает в силу частично с 1 марта 2022 года и с момента опубликования.

Напомним, что раньше люди, выезжающие за пределы страны (или просто на дачу), могли, наоборот, подать документы на перерасчет «коммуналки» за то время, когда не жили в своих «владениях». Штампы в паспорте или справка из сельсовета подтверждали право на перерасчет. Разница получалась копеечной, но все же.

Уточним также, что «тунеядцем» белорус становится не сразу. Для того чтобы попасть с специфическую категорию, надо не работать и не платить налоги целых 183 дня в году. И только потом «коммуналка» будет считаться по «экономически обоснованным тарифам». А вот к уехавшим за границу безработным отнеслись жестче: 30 дней за пределами страны и вперед — плати по полной.

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