Постановлением Совета министров от 28 марта в Беларуси введен запрет на вывоз некоторых товаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Под запрет попали рис, крупы и мука грубого помола из ржи или ячменя, а также обработанное зерно злаков и макаронные изделия.

Данная мера направлена на “недопущение создания дефицита, а также соблюдение продовольственной безопасности страны”.

Действие постановления не распространяется на товары, вывозимые в страны ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся его членами для оказания международной гуманитарной помощи; перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.

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