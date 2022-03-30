Сегодня был вынесен приговор по делу Алеся Пушкина.
“Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Алеся Пушкина, которому инкриминированы реабилитация нацизма и надругательство над государственными символами Республики Беларусь.
С учетом представленных государственным обвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда постановила обвинительный приговор.
На основании ч.1 ст.130 и ст.370 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет.
С учетом характера и степени общественной опасности, а также фактических обстоятельств содеянного обвиняемому определено отбывать наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке”, — говорится в сообщении.
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