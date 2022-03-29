Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве местного жителя, сообщает «Телерадиокомпания Гродно» со ссылкой на правоохранителей.

Предварительно установлено, что между супругами возник конфликт на почве ревности, во время которого женщина ударила своего мужа ножом в сердце. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте.

В момент преступления 36-летняя подозреваемая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Известно, что убийство произошло в многодетной семье. Женщина является мамой шестерых детей, младшие два ребенка — 9-месячные груднички.

Ранее задержанная за убийство мужа подозреваемая неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности. Идет следствие.

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