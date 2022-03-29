По данным на 1 января 2021 года в Беларуси насчитывалось 9 349 645 жителей, а по данным на 1 января 2022 года – 9 255 524.

Белстат опубликовал статистику по численности населения Беларуси в начале 2022 года. Из этих данных следует, что за минувший год она сократилась на 94 121 человека.

Это на треть выше, чем годом ранее. Тогда снижение численности населения составило 60,6 тыс человек, что оказалось в три раза выше, чем в предшествующие пандемии годы, пишет Thinktanks.by.

Сильнее всего снижение численности населения ощутилось в Гомельской и Витебской областях. В первой снижение за прошлый год составило 17,4 тысяч человек, во второй 16,5 тысяч.

Минск перестал быть двухмиллиником. В 2020 году Минск недосчитался 10,3 тыс жителей, а в 2021 год еще 13,2 тысяч.

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