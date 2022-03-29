Российских дипломатов продолжают высылать из стран Европы.

МИД Чехии информировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата.

“Сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС”, – сообщает МИД Чехии в Twitter.

В российском посольстве в Чехии после состоявшейся ранее взаимной высылки дипломатов оставалось 7 человек.

Также с заявлением о высылке российских дипломатов выступила и Ирландия.

“Сегодня днём МИД вызвал посла России, чтобы уведомить его, что четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьёй 9-й Венской конвенции”, – говорится в заявлении главы МИДа этой страны Саймона Ковени.

29 марта с заявлениями о высылке российских дипломатов выступили Нидерланды и Бельгия.

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