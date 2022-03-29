За последние годы многие привыкли к врачебным консультациям по видеосвязи, но случается, что для постановки диагноза нужны специализированные устройства. Именно для этого пригодится H3 Health Cube — компактный клинический блок канадского производителя UniDoc Health. H3 подключается к Интернету и сделан для установки в аптеках, общественных пространствах, госучреждениях, приютах и других подобных местах. Его можно использовать в помещении или на открытом воздухе.

Замысел в том, что вместо очного посещения больницы теперь можно будет заказать медицинскую аудио/видео консультацию через Cube. В зависимости от жалоб врач либо попросит применить определенные диагностические устройствами в H3, либо больному поможет местный обученный персонал. Пациенту гарантируют конфиденциальность на протяжении всего визита. Ультрафиолетовое излучение и легко моющиеся поверхности будут обеспечивать дезинфекцию между сеансами, пишет Техкульт.

Все H3 будут оснащены качественной видеосвязью и инструментами сбора данных о здоровье — стетоскопом, манжетой для измерения артериального давления, термометром и т. д. — а также оборудованием для компьютерной томографии, кольпоскопии, УЗИ брюшной полости, снятия электрокардиограммы и всем необходимым для забора и анализа образцов крови.

По данным UniDoc, Health Cube уже проходит испытания в трех аптеках провинции Онтарио, еще 30 введут в эксплуатацию в Тусоне, штат Аризона, после чего последует развертывание блоков по всему штату.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»