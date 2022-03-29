Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказалась о войне в Украине. Бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич ей ответил.

Белорусская биатлонистка в своем Instagram прокомментировала отстранение спортсменов Беларуси и России от международных соревнований.

«Биатлонный сезон 2021/2022 завершился, – сообщила Домрачева. – Последние два с половиной года для нас были совершенно особенными. Опыт, не сравнимый ни с чем. Мы через многое прошли вместе с китайской командой и, хоть не достигли поставленных перед собой целей на этот период, горды и удовлетворены проделанной работой. Впереди необходимый отдых.

В свете всей ситуации конфликта в Украине тяжело думать о приятном. Я переживаю и верю, что война скоро закончится и наступит мир. К сожалению, уже сегодняшних жертв катастрофически много. Ни одна политическая цель не должна стоить человеческих жизней. Жизнь бесценна, и об этом кое-кому стоит вспомнить, чтобы решать конфликты другими, цивилизованными, путями.

Говоря о спортивной сфере, я чувствую абсолютную несправедливость по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, являются противниками военных способов решения конфликтов, которые всей душой любят спорт и посвящают ему всю жизнь. Много человеческих судеб разрушено в ходе войны, но почему мы стремимся разрушить еще больше судеб тех, кто не виновен в сегодняшней ситуации? Я считаю абсолютно наивным полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований поможет решению военного конфликта. На мой взгляд, подобные меры лишь способствуют разжиганию розни среди людей. Прежде чем говорить о глобальном, давайте начнем с себя, со своих человеческих качеств и своего окружения. Мы, люди из спорта, давайте со спорта и начнем.

У спорта есть все шансы нести в Мир мир, объединять, а не разъединять, быть справедливым и честным. Я призываю использовать этот шанс. Хотелось бы видеть наказания, отстранения, дисциплинарные меры за конкретные нарушения конкретных людей. Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечо к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы. Давайте начнем с себя самих, возможно, и мир вокруг тогда станет лучше».

«Если в 2020 году только единицы белорусских футболистов поддержали свой народ, я думаю и вижу, что на украинский народ им глубоко наплевать, потому что ни один спортсмен в Беларуси не высказался, – поделился своим взглядом на происходящее и экс-наставник национальной сборной Беларуси по футболу Александр ХАЦКЕВИЧ. – Два слова можно сказать, за это не расстреляют. Да, можно добавить там четыре слова: «Нет войне, закройте небо». И что, разве из-за этого могут быть проблемы? Ну это твое решение.

Даже вот сейчас прочитал Домрачеву. И вот говорить об этом поверхностно, что там что-то происходит… Тут война, тут больше 120 детей погибло, столько мирных жителей погибло! Самые страшные люди не те, кто за или против, а те, кто и нашим, и вашим».

Публикация из № 25 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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