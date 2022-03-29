Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Балтии.
“Прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге”, — заявили в МИД России.
Во вторник в МИД РФ были вызваны послы Латвии, Литвы и Эстонии, пишет РИА Новости.
“Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах”, — говорится в сообщении.
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