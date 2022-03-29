Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Балтии.

“Прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге”, — заявили в МИД России.