Надежда Скардино: «В свой день рождения я загадала одно единственное желание»

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино родилась в марте 1985 года, в Ленинграде, как тогда назывался Санкт-Петербург. В 2022 году прославленной биатлонистке исполнилось 37 лет. Больших торжеств спортсменка не устраивала, праздновали, кажется, в тесном семейном кругу.

Надежда завоевывала высшие спортивные награды, выступая за Беларусь. Сейчас она живет в Швейцарии, поскольку Швейцария – родина ее мужа, биатлониста Мартина Егера, пишет belarus.kp.ru.

На кадрах небольшого по продолжительности, но очень эмоционального по содержанию, видеоролика Надежда стоит, держа в руках шоколадный торт, украшенный свечами. Спортсменка некоторое время о чем-то думает – загадывает, можно предположить, свое «деньрожденческое» желание.

«Многие мне желают сегодня Мира, мирного неба и чтобы, загаданное желание сбылось! И я тоже верю, что оно в ближайшем времени сбудется!», – написала Надежда. И не стала скрывать то, о чем думала, когда задувала свечи на праздничном торте.

«Оно простое… хочу прочитать в новостях, что наступил Мир в Украине, да и в других местах, где его нет!»

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