Сергея Гайдукевича и его сына Олега читателям «Народной Воли» не надо представлять. Когда первый много лет возглавлял Либерально-демократическую партию Беларуси, его имя очень часто упоминалось на страницах газеты. А в последние годы публичной фигурой стал Олег, который неожиданно оставил должность начальника одного из столичных райотделов милиции и решил позиционировать себя как политика.

Но обратите внимание на заголовок – «Кто из Гайдукевичей более принципиальный – отец или сын?». Он продиктован тем вопросом, с которым «Народная Воля» обратилась к Гайдукевичу-младшему. Впрочем, он возник неслучайно. Листая старые подшивки «Народной Воли», мы натолкнулись на одну публикацию, главным героем которой являлся Гайдукевич-старший. Решили узнать, а что же думает по поводу того давнишнего высказывания отца его сын Олег. Сформулированный вопрос передали ему по электронной почте и буквально на следующий день получили ответ.

Вопрос: – В марте 1999 года в интервью «Народной Воле» ваш отец, который тогда возглавлял Либерально-демократическую партию Беларуси, заявил: «Пры існуючым Цэнтрвыбаркаме і выканаўчай уладзе ніякія выбары немагчымы». За 23 прошедших года фактически ничего не изменилось – ни в плане формирования Центризбиркома, ни в системе действующей власти. Несколько лет назад вы стали преемником отца, заняв пост лидера партии. Но, откровенно говоря, общество не слышало, чтобы вы сказали, что при нынешней власти демократические выборы действительно невозможны. Вы даже не осудили «вертикаль», которая фактически принуждала избирательные комиссии к фальсификации результатов голосования на президентских выборах в 2020 году, о чем свидетельствуют многочисленные факты и что привело к массовым протестам.

Не кажется ли вам, что в утверждении вашего отца было больше резона, чем в том, как вы теперь рьяно защищаете существующую власть, с закрытыми глазами игнорируя реальную действительность?

Ответ (публикуется без правок и сокращений): – Мой отец, Гайдукевич Сергей Васильевич, сделал много заявлений. Он создал Либерально-демократическую партию, он в политике с 1989 года, являлся лидером Народного Движения Беларуси, которое объединяло в себе 28 политических партий и общественных организаций. Он многому меня научил, я очень горжусь им.

Именно благодаря моему отцу в том числе Зенон Позняк и другие радикальные националисты не пришли к власти в Беларуси. Это его заслуга в том числе. Я в этом убежден.

Либерально-демократическая партия, которую он создал, критиковала и будет критиковать власть в тех вопросах, где она считает нужным, мы будем критиковать избирательное законодательство, правительство и прочее.

Наша партия имеет программу. Но мы – патриоты! Мы всегда будем отстаивать интересы страны! Только предатели призывают вводить санкции или критикуют своих министров и страну за рубежом! Критикуй здесь, а за границей – поддерживай, отстаивай!

Почему вы не пишете, что за все те годы, которые мой отец возглавлял ЛДПБ, партия никогда не призывала людей выходить на улицы. ЛДПБ всегда поддерживала конституционный строй страны, всегда отстаивала национальные интересы Беларуси, всегда стояла с властью рядом тогда, когда в приоритете были национальные интересы, не личные амбиции!

Мы никогда не брали ни копейки с Запада! Мы не предавали страну! Мы – патриоты!

Я критиковал и буду критиковать тогда, когда считаю нужным, когда вижу проблемные вопросы в экономике, в законодательстве и других сферах.

Давайте вспомним события 2020 года. Я выставил свою кандидатуру на пост президента Республики Беларусь, я был готов идти на выборы до конца и бороться. Но я увидел, что выборы превратили в противостояние, ряд политиков предали свой народ и при поддержке Запада решили страну развалить, более того – решить вопрос выборов на улицах и площадях. Что в данной ситуации надо делать? Сидеть и притворяться, что ничего не происходит? Я сказал, что не буду проституткой, как те кандидаты, которые сделали вид, что находятся по «центру». Я встал рядом с президентом и горжусь этим! Хотя нет, не было никакого «центра» в 2020 году: или ты за Конституционный строй, или ты за развал страны… Всё остальное – сказки и ложь. И мы спасли в страну в 2020 году. И позиция ЛДПБ была неизменна. Именно ЛДПБ поддержала Конституционный референдум в 1995 и 1996 годах, именно ЛДПБ поддержала Лукашенко в противостоянии с Западом.

А то, что мой отец критиковал избирательное законодательство, – так правильно делал. И мы будем критиковать. В белорусском законодательстве хватает недостатков, есть много вопросов. Я, например, выступаю за пропорционально-мажоритарную систему проведения выборов на парламентских выборах, и мы к ней придем – я в этом убежден. Но сейчас с уверенностью могу сказать, что выборы в Беларуси уж точно демократичнее выборов на Украине, которая уничтожила демократию, уж точно демократичнее выборов в Прибалтике и многих других странах Европы, которые нам рассказывают сказки о выборах. Нам есть что совершенствовать, но европейские примеры нам больше не нужны. Мы будем идти своим путем. Более того, с 1999 года прошло очень много времени, сегодня 2022 год. За это время наша страна стала гораздо сильнее. Стало очевидным, что пути назад, в 90-е годы, о которых кто-то там ностальгирует и мечтает, никогда не будет.

Некоторые мечтают, что, когда уйдет Лукашенко, они смогут взять власть в Беларуси. Так вот как лидер Либерально-демократической партии и политик я обещаю, что этого не будет. Мы никому не дадим сломать страну! Кстати, референдум поддержали большинство белорусов, как и итоги выборов 2020 года! Тихановская могла выиграть только во сне! А если бы в 2020 году победил госпереворот, в Беларуси была бы уже Гражданская война!

ЛДПБ всегда будет патриотичной конструктивной оппозиционной партией!

И еще: сейчас народ должен быть един! Сегодня главное – сохранить мир в стране и быть сплоченными! Не дать взорвать нас изнутри! А критиковать – это просто! Еще накритикуемся! У ЛДПБ есть своя программа – и в экономике, и в политике! Мы добьемся ее реализации.

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РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Иосиф СЕРЕДИЧ, главный редактор газеты «Народная Воля»

Их «патриотизм»

Что бы кто ни говорил, но надо отдать должное Гайдукевичу-младшему: он не лезет в карман за словом. В последнее время его физиономия не сходит не только с телеэкранов провластных каналов, но и никому из независимых средств массовой информации он не отказывает в комментариях. Именно за это ему респект и от «Народной Воли».

Хотя, прямо скажем, его популистская риторика однобока и через предложение грешит пропагандистскими штампами. Словеса льются рекой, а вот детальной конкретики, подтверждающей тот или иной пассаж, – кот наплакал. Вот, смотрите, ему захотелось побравировать: мол, он не из тех, кто перекати поле, а плоть от плоти сын известного политика Сергея Васильевича Гайдукевича, который «являлся лидером Народного Движения Беларуси, которое объединяло в себе 28 политических партий и общественных организаций». Во-первых, если верить Википедии, то такое общественное формирование находилось, Олег, под началом вашего отца совсем короткое время – с 1992-го по 1994 год. А во-вторых, оставило ли оно какой-то заметный след в новейшей истории Беларуси – вообще не известно. Выйдите на улицу, опросите пятнадцать-двадцать человек, людей старшего возраста – хоть один из них вспомнит, что представляли собой те «28 политических партий и общественных организаций»? Не вспомнит. Потому что по большому счету никакого реального «Народного Движения Беларуси» не было. Больше это было похоже на бутафорию.

Когда ваш отец, прервав военную карьеру, решил круто изменить жизнь, вначале устроившись в аппарат Госсекретариата при Совете министров, а потом встал на стезю политика, вы, Олег, наверняка ходили еще с повязанным на шее красным пионерским галстуком. Хотя, возможно, уже и комсомольский значок красовался на груди. Но вряд ли в таком юном возрасте вас кто-то посвящал в нюансы политической жизни вашего отца. Пользуясь случаем, сделаем это мы теперь.

Отвечая на вопрос, с которым к вам обратилась «Народная Воля», вы написали, что ваш отец создал Либерально-демократическую партию. Но позвольте поправить вас. Сергей Васильевич не создал, а вступил в ЛДП в 1994 году. В Беларуси раньше это был осколок партии одиозного Жириновского с пропиской в Москве. Самостоятельными у нас стали приверженцы либерально-демократических идей под веянием ветров, вызванных распадом Советского Союза. И, Олег, ваш отец не был первым председателем Либерально-демократической партии Беларуси, он сменил на этом посту мастера спорта по каратэ Василия Кривенко.

Да ладно, не это главное, не будем умалять заслуги Сергея Васильевича, как и других его тогдашних соратников, сумевших выскользнуть из-под прямого подчинения популисту Владимиру Жириновскому и зарегистрировать ЛДП как автономную, с белорусской харизмой, партию. Скажем лишь, что представляла собой ЛДПБ середины 1990-х.

«12 процентов членов партии – бывшие сотрудники КГБ, более 20 процентов – милиции», – цитировала Гайдукевича газета «Свобода». Также среди членов партии было большое количество казаков во главе с атаманом, «афганцев», представителей провластных структур. Либерально-демократические активисты входили пачками чуть ли не во все охранные организации. Так, торговый дом «Ждановичи» (огромнейший столичный рынок) находился полностью под их контролем.

Знали партийцы Сергея Гайдукевича, где в то мутное перестроечное время можно заиметь кусок вкусного пирога. Но плохо то, что многие из них оказывались замешанными в криминальных историях. Так, заместитель Сергея Васильевича некто Валентин Каретников был осужден за вымогательство и незаконное хранение оружия. В конце 2000-х посадили за решетку его другого заместителя – Владимира Карунаса. Он попался на получении взятки в размере 9 тысяч долларов, за что суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. «У нас почти нет партийцев, которые бы не сидели», – проговорился как-то С.В.Гайдукевич.

«Он (отец) многому меня научил», – читаем, Олег, ваши откровения. Полагаем, не тому, чему иногда следовал сам, не считаясь ни с моралью, ни с законами. Не хотелось бы ворошить старое, но поскольку вы, Олег, высоко возносите своего отца как лидера Либерально-демократической партии Беларуси, то, извините, расскажем про одну очень неприятную историю. А обнародованной она оказалась после того, как 12 февраля 2005 года в газете «Звязда» было напечатано интервью с С.В.Гайдукевичем, а в нем – такие строки (даем без перевода): «Калі браць нашу партыю, то іншага шляху, як фінансавацца толькі ў адпаведнасці са статутам, у нас няма. Таму партыйныя фінансы фарміруюцца за кошт партыйных узносаў і дабрачыннай дапамогі. Гэтага дастаткова, і я вельмі рады, што ў нас партыям забаронена займацца гаспадарчай дзейнасцю. Таму, калі партыя шматколькасная, калі ў ёй прадстаўлены прадпрымальніцкія структуры, праблем з фінансаваннем узнікаць не павінна – яны вырашаюцца самімі членамі партыі. А ў нас у партыі каля 25 тысяч чалавек. (Адзін з паплечнікаў Сяргея Васільевіча назваў гэту лічбу фейкам. – Рэд.) Прычым усе сродкі праходзяць праз банкаўскі рахунак, бо асноўныя нашы фінансы ідуць на арэнду памяшканняў для партыйных структур».

«Народная Воля» – принципиальная газета, и она, понятно, особое внимание обратила на слова С.В.Гайдукевича: «Калі браць нашу партыю, то іншага шляху, як фінансавацца толькі ў адпаведнасці са статуам, у нас няма». Уже в то время в распоряжении нашей редакции были документы, которые проливали свет на сделку ЛДПБ с кровавым диктатором Ирака Саддамом Хусейном. В чем она заключалась? В том, что Либерально-демократическая партия Беларуси под руководством С.В.Гайдукевича, войдя в так называемый политический клуб друзей Хусейна, заимела право на получение нефтяных квот. А поскольку тогда «черное золото» пользовалось на мировом рынке огромным спросом, то, купив водородное сырье по льготной цене (из-за чего так называемые откаты получали непосредственно Хусейн и его окружение) и продав его по рыночной, можно было иметь огромнейший навар. Заметим: Либерально-демократическая партия Беларуси получила от иракского диктатора более шести миллионов баррелей нефти. Можно предположить, какая сумма чистой прибыли осела на чьих-то счетах в результате этой сделки.

А как же с тем утверждением С.В.Гайдукевича, «што ў нас партыям забаронена займацца гаспадарчай дзейнасцю»? На этот принципиальный вопрос «Народная Воля» не получила ответа ни тогда, когда подробно рассказала на своих страницах о необычных связях белорусских либерал-демократов с иракской диктатурой, ни позже, когда стали известны подобные аферы с участием некоторых лиц, приближенных к А.Г.Лукашенко. Зато газете была объявлена самая настоящая война. И тут, скажем честно, редакцию подвела излишняя доверчивость. Впрочем, разве могли мы подумать, что нас подставит один из самых ближайших соратников того же Сергея Гайдукевича? Из его рук мы получили ксерокопию телеграммы от иракской государственной компании по продаже нефти, в которой сообщалось, что ЛДПБ необходимо вернуть долг в размере 996.798.060 долларов США. Цифра точная, а вот фамилию того, на чье имя поступила телеграмма, наш «доброжелатель» почему-то при ксерокопировании заменил на другую. И хотя в суде к текстовому варианту публикации о «нефтяной дружбе» ЛДПБ с иракским диктатором, как и к тому, что содержалось в телеграмме, не возникло ни одного возражения, вердикт по иску С.Гайдукевича оказался умопомрачительным: редакции пришлось выплатить в эквиваленте где-то 50 тысяч долларов. Судя по тому, люди из каких органов всё время находились в судебном зале, нетрудно догадаться, кто стоял за плечами С.В.Гайдукевича и какая цель преследовалась при этом. Заткнуть рот «Народной Воле», и чтобы тема, связанная с нефтяными квотами Хусейна для «белорусских друзей», исчезла из печати. «Народная Воля» выжила! Хотя до сих пор ни С.Гайдукевич, ни белорусские власти не дали ответа на вопрос, сколько денег поступило в госбюджет в виде налогов от операций с «хусейновской нефтью». Скорее всего, ни копейки.

Вы, Олег, наверняка знаете и о такой странице политической биографии вашего отца. Чтобы спасти репутацию партии, верхушка ЛДПБ решила сменить лидера, проголосовав за это на внеочередном съезде. Вот как описал эту ситуацию в одной из своих статей профессор, доктор наук Вячеслав Оргиш: «Зарвавшийся» экс-кандидат в президенты очутился на грани реального вылета из ЛДПБ со всеми вытекающими отсюда последствиями для политической карьеры. Выхода, кроме как упасть на колени, не было. И г-н Гайдукевич обратился к «великодушному» гаранту Конституции. В чем он раскаивался и о чем просил – доподлинно не известно. Но можно предположить, что условием сделки были твердые обещания поддетого на крючок партийного атамана впредь хранить безусловную лояльность и преданность белорусскому «кормчему». Во всяком случае на пресс-конференции 20 июля 2004 года последний сообщил: «Помню, нечестно, просто нечестно поступили с Гайдукевичем в свое время. Он, я вам открою секрет, обратился, говорит: «Если вы Президент и вам свята Конституция, ну так обратите внимание и прекратите эту возню». Я попросил Минюст, чтобы это было законно: ну разберитесь, что там такое… Оказывается, его за деньги просто попытались выдавить из этой партии, по просьбе другой партии… Так в стране не будет».

Комментарии, как говорится, излишни. Хотя скажем: именно благодаря заступничеству «всемилостивейшего» С.В.Гайдукевич остался у руля партии, став, как заметил тот же В.Оргиш, образцом послушания и покорности хозяину.

Может, Олег, и не стоило нам теперь вспоминать обо всем этом. Да и не подумайте, что вот таким образом мы как бы сводим счеты с вашим отцом. Просто мы не можем согласиться с тем, будто ваш родитель, возглавляя Либерально-демократическую партию, был настолько безгрешным, что на его мундире нет ни одного пятнышка. Даже на солнце есть затемнения. А что касается авторитета Сергея Васильевича среди широких народных масс, то в этом случае лучше всего, Олег, сослаться на такой пример. Ваш отец трижды баллотировался на пост президента Республики Беларусь – в 2001, 2006 и в 2015 годах. В первый раз он набрал 2,48 процента голосов, во второй и третьей попытках – чуть более трех процентов. Пролетел он, как фанера над Парижем, и тогда, когда решил получить мандат депутата Минского городского Совета. Согласитесь, Олег, это о многом говорит. Хотя, поверьте в нашу искренность, мы ни в коем случае не против того, чтобы вы, как сын, гордились своим отцом. Это ваше личное право.

Честно говоря, редакция «Народной Воли», обращаясь к О.Гайдукевичу с четко обозначенным вопросом, не рассчитывала, что придется вступить в этот необычный диалог. Но и оставлять разговор, не включившись в дискуссию по другим умозаключениям молодого руководителя Либерально-демократической партии Беларуси, думается, было бы неправильно. А поэтому, Олег, наберитесь терпения и дочитайте наш комментарий до конца.

Вы написали: «Наша партия имеет программу. Но мы – патриоты! Мы всегда будем отстаивать интересы страны. Только предатели призывают вводить санкции или критикуют своих министров и страну за рубежом! Критикуй здесь, а за границей – поддерживай, отстаивай!» Общие слова! Вызывающая удивление высокопарность! Если согласиться, что ваша партия состоит из одних патриотов (хотя по какой шкале это можно определить? – Авт.), то почему вы, Олег, и ваши соратники закрываете глаза на очевидные факты? Возьмем хотя бы те же президентские выборы 2020 года. Сам Александр Лукашенко сказал: «Если кому-то не нравится 80 процентов (имеется в виду проголосовавших за него), пусть будет 76, пусть даже будет 68 процентов». Как я уже писал, такого вольного разброса голосов закон не допускает. Фактически Александр Григорьевич публично признал, что не стоит верить той цифре, которую озвучила небезызвестная Лидия Ермошина. И что же вы, патриоты? Выступили с заявлением, что нужно провести новые выборы, открытые, честные, с соблюдением всех демократических норм? Не выступили. Лично вы, Олег, когда на эту тему заходит разговор, прикрываетесь общими фразами. А ведь есть огромное множество конкретных фактов, свидетельствующих о грубейших нарушениях при проведении той избирательной кампании, и особенно при подведении итогов голосования.

Идем дальше по тексту вашего письма: «Только предатели призывают вводить санкции или критикуют своих министров и страну за рубежом!» Во-первых, давайте задумаемся над тем, кто действительно виноват в том, что в отношении нашей страны и справа, и слева разразились санкции, кто их спровоцировал? Чтобы ответить на эти вопросы, вернемся, Олег, в тот недалекий еще 2020 год. За несколько месяцев до выборов вы могли подумать, что после 9 августа за короткое время через задержания, через СИЗО, через тюрьмы пройдут 40 тысяч (!) белорусов, некоторые погибнут, участвуя в массовых протестных акциях? В моей голове и мыслей таких не возникало. А теперь скажите, как цивилизованное мировое сообщество должно было отреагировать на страшный террор, который учинили власти в нашей стране? Сделать вид, что не замечает? Так ведь нормальные люди не могут спокойно воспринимать то, что рядом власти глумятся над людьми, которые решили отстаивать свои законные права. В нашем случае народ вышел на улицы и площади, потому у него украли возможность демократично сменить власть. Выборы – это свободное волеизъявление людей, это их право оставить у руля страны тех, кто правил до этого, или поменять на новую команду. Вот почему важен голос каждого избирателя, почему любая фальсификация результатов волеизъявления – это государственное преступление. И вполне логично, что демократический мир, узнав о репрессиях в Беларуси по отношению к законно протестующим, стал вводить санкции против властей.

Вы, Олег, называете предателями тех, кто, находясь за границей, призывает вводить санкции или критикует наше правительство. Но давайте расставим точки над «і». Почему эти люди оказались в эмиграции? Им что, нужно было поднять руки и идти сдаваться в тюрьму? На каком основании власти объявили их преступниками? На том, что они не согласились с обманом миллионов людей? Что они открыто предлагали выход из критической ситуации – в самые короткие сроки провести новые выборы? На добрый лад, это было единственно верное решение. Но ставка старой власти была сделана на репрессии, в результате которых тысячи честных, порядочных граждан оказались в изгнании, и не они виноваты в санкциях, которые введены мировым цивилизованным сообществом по отношению к нашей стране, а давайте, Олег, прямо скажем, за это должны быть в ответе те, кто пошел против воли народа. Только белорусский народ должен определять, кто имеет право занимать ведущую должность в стране – Лукашенко, Тихановская, Дмитриев, Бабарико или кто-то другой, но обязательно при одном условии: голос каждого избирателя должен быть честно учтен, а не украден.

Ради справедливости я согласен с вами, Олег, в одном: нельзя, как вы пишете, решить вопрос выборов на улицах и площадях. Так, волеизъявление народа должно проходить в спокойной обстановке, на избирательных участках. Но при строжайшем соблюдении всех законодательных норм. Подсчитали честно голоса – вывешивайте протоколы для всеобщего ознакомления с результатами плебисцита. Почему на подавляющем большинстве участков это не было сделано? Реакция избирателей как раз и явилась ответом на нарушение закона со стороны тех, кому народ доверил проведение выборов в строгом соответствии с демократическими нормами.

С одной стороны, вы, Олег, как будто сторонник перемен, а с другой – рьяный защитник тех, кто ни при каких обстоятельствах не желает уступать власть. Но опять же, повторяю, выборы и проводятся для того, чтобы мирным путем народ решал, кому можно доверить власть на тот или иной период. И мне не понятно, почему вы, называя себя патриотом, не выступаете за то, чтобы как можно скорее в стране прошли по-настоящему свободные, демократические выборы.

Вы говорите: «В белорусском законодательстве хватает недостатков, есть много вопросов. Я, например, выступаю за пропорционально-мажоритарную систему проведения выборов на парламентских выбора,х и мы к ней придем – я в этом убежден». Когда придем – через пять, десять, тридцать лет? Замечу: и ваш отец когда-то также говорил о том, что нужно менять избирательную систему. Но решительных действий ни с его стороны, ни со стороны членов возглавляемой им партии не было. Не повиснут ли в воздухе и ваши слова, ведь уже несколько лет вы об этом заявляете, выходя на публику. А вот что-то не слышно, чтобы в Палате представителей вы инициировали принятие специального закона. Зато смешным выглядит ваше, простите, демагогическое заявление, что «выборы в Беларуси уж точно демократичнее выборов на Украине, которая уничтожила демократию, уж точно демократичнее выборов в Прибалтике и многих других стран Европы, которые нам рассказывают сказки о выборах». Уж поистине, Олег, вы вещаете сказки о белом бычке. Только не понятно, для кого – избиратели не мальчики и девочки в детских садах.

Вы, как и многие ваши единомышленники, почему-то пугаете людей тем, что какие-то силы извне только и думают о том, как «сломать нашу страну». Если есть конкретные факты – выкладывайте. Что, Польша вынашивает планы оттяпать у нас Гродно, Брест, восстановить границу с Беларусью, существовавшую до 1939 года? Ответ на этот обывательский вопрос не раз звучал на страницах «Народной Воли» из уст высокопоставленных польских руководителей, политиков и общественных деятелей: Варшава остается верна Хельсинкским соглашениям, которые закрепили неприкосновенность границ всех европейских государств. Так что не нужно в пылу идеологическо-пропагандистских страстей затуманивать людям мозги пустыми словесами, отвлекая их от главного – как вывести нашу родную Беларусь на действительно демократический путь развития. И здесь, Олег, я хочу вам сказать: на сегодняшний день человечество не придумало ничего лучше, чем демократия.

Тут же я невольно вспомнил недавнюю встречу с одним уже бывшим членом Либерально-демократической партии. Почему он стал бывшим? Оказывается, по простой причине – хотя в самом названии партии отражены такие понятия, как либерализм и демократизм, этого-то как раз в ней и не хватает. Мой собеседник прямо сказал: «Вождизм в партии душит всё живое. Из-за этого покидают ее и те, кто стал членом еще при Гайдукевиче-старшем, и те, кто получил партийный билет из рук Гайдукевича-младшего». Были названы фамилии ряда известных лиц, разочаровавшихся во внутренней кухне ЛДПБ, но я их специально не называю, поскольку лично с ними не встречался. Да и тема сегодняшнего комментария лежит несколько в иной плоскости.

Читая мои рассуждения, кое-кто наверняка давно бросил в мой адрес: не уходи от вопроса, поставленного в начале публикуемой подборки: «Кто из Гайдукевичей более принципиальный – отец или сын?» Буду откровенен: на словах и один и другой как будто принципиальны, поскольку говорят и в самом деле о принципиальных вещах. Но их слова – это всего лишь сотрясание воздуха. В этом плане Гайдукевичам – и старшему, и младшему – на мой взгляд, в нашей стране нет равных. А что касается их конкретных дел на пользу Беларуси, их заслуг, о которых опять же они так много говорят, – полагаю, читатели лучше меня ответят на эти вопросы.

Публикация из № 25 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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