Какими будут среднесрочные и долгосрочные последствия военных действий в Украине для мировой экономики?

Своим мнением по этому поводу с газетой «Белорусы и рынок» поделился Александр Зарецкий, PhD кандидат по экономике университета Эмори (США).

Последствия для Украины

— В Украине погибли и продолжают гибнуть тысячи человек, включая детей. Миллионы вынуждены бежать из страны. Когда война закончится, возвращение беженцев в страну не будет мгновенным, поэтому можно ожидать продолжительного негативного шока для человеческого капитала.

Более того, в результате военных действий нанесен серьезный ущерб жилищному фонду, производственному капиталу и физической инфраструктуре, включая автомобильные и железные дороги, мосты, аэропорты, систему водоснабжения и энергетическую систему. В зависимости от степени повреждений часть из этого можно будет быстро восстановить после окончания военных действий, но на другое потребуется больше времени и значительное финансирование.

Исходя из ущерба, нанесенного человеческому и производственному капиталу, Украину ожидает глубокая рецессия. Очевидно, что потребуется массивная финансовая помощь по восстановлению экономики, и можно ожидать, что такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), окажут существенную помощь. В настоящее время уже известно об экстренной помощи в размере около 1,4 млрд и 700 млн долларов от МФВ и ВБ, и больше можно ожидать в ближайшем будущем. Существенную помощь можно также ожидать от множества индивидуальных стран, проявляющих солидарность с Украиной. Частично такая помощь может быть оказана в форме списания или реструктуризации долговых обязательств.

Последствия для России

Экономика России также, вероятнее всего, вступит в глубокую рецессию, но по причине масштабных санкций. Нанесен существенный ущерб внешнеторговым операциям — экспорту и импорту — и финансовым потокам. Многие иностранные инвесторы приостанавливают производства, размещенные в России.

Из-за потери доступа к значительной части валютных резервов можно ожидать скорого дефолта по внешним долговым обязательствам. Сам по себе дефолт, вероятно, будет формальностью, так как стандартные издержки внешнего дефолта — временная потеря доступа к внешнему финансированию и рост негативных ожиданий — уже имеют место быть. Проблемы с внешним финансированием будут иметь негативные последствия для государственных финансов, банковского сектора и нефинансовых компаний.

Проблемы с импортом ключевых товаров негативно скажутся на промышленном производстве. Частичная или полная потеря европейского и американского направлений экспорта добывающей и перерабатывающей промышленности существенно снизят валютные поступления и окажут дополнительное давление на обменный курс — помимо общего эффекта от негативных ожиданий и неопределенности. Часть экспорта может быть переориентирована на альтернативные направления, но это может вызвать существенные транспортные издержки. Более того, наличие небольшого числа стран, готовых предъявлять спрос на российские товары, может привести к ситуации олиго­псонии — когда небольшое количество покупателей диктует цены (низкие) продавцу, что снизит рентабельность соответствующих российских производств в новых условиях.

Следует отметить, что даже в случае оптимистического сценария будущих политических изменений в России или хотя бы деэскалации и отказа от текущего иррационального подхода санкции и негативные последствия в целом не испарятся мгновенно, и на восстановление российской экономики потребуется долгое время.

Последствия для остального мира

Эскалация российской агрессии в Украине началась, когда мировая экономика еще восстанавливалась после шока, вызванного пандемией COVID. В последние месяцы наблюдалось существенное ускорение инфляции в ряде развитых и развивающихся стран, вызванное ростом потребительского спроса, с одной стороны, и еще не восстановленными логистическими цепочками — с другой.

Снижение экспорта продовольственных товаров, нефтепродуктов, природного газа и других полезных ископаемых из Украины и России приведет к росту импортных цен на эти товары в других странах и создаст дополнительное инфляционное давление, возможно даже дефицит товаров. Это особенно актуально для ряда развивающихся стран Латинской Америки, Африки и Среднего Востока, которые сильно зависят от украинского и российского экспорта, имеют проблемы с высокой инфляцией и внешним долгом, недостаточным уровнем вакцинации от COVID и медленным восстановлением после пандемии.

Ускорение инфляции на продовольственные и энергетические товары сильнее всего ударит по относительно бедным домохозяйствам, поэтому можно ожидать роста бедности и неравенства в затронутых развивающихся странах. Можно также ожидать существенного удара по туристическим отраслям ряда стран Северной Африки и Азии, популярных у российских туристов, которые будут иметь проблемы с авиаперелетами.

С другой стороны, ряд стран — экспортеров нефти и газа в Азии, выиграют от роста цен на эти продукты и дополнительного спроса от развитых стран, отказывающихся от российского экспорта.

Рецессия и снижение спроса на импорт в Украине и России негативно скажется на экономиках ряда постсоветских государств, для которых Украина и Россия были основными экспортными рынками. Беларусь — одна из таких стран, поэтому нужно ожидать будущей рецессии, в том числе из-за дополнительного санкционного давления. Более того, ограничения на движение российского капитала, такие как отключение от системы SWIFT, снизят возможность трансфертов из России родственникам в других странах и наоборот, что также будет иметь негативный эффект.

В зависимости от продолжительности и степени интенсивности военных действий негативные последствия для мировой экономики будут нарастать, будет расти и неопределенность на финансовых рынках, особенно в наиболее уязвимых развивающихся странах, что может создать предпосылки для финансовых кризисов.

Одним из важных долгосрочных последствий войны и резкого роста цен на нефть и газ может быть изменение экономической политики ряда стран в сторону более быстрого перехода к созданию инфраструктуры для использования возобновляемых источников энергии, что особенно важно из-за ускорения негативных эффектов глобального потепления в последние десятилетия.

Но хочется верить, что война закончится как можно скорее.

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