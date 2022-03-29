Сегодня ряд СМИ распространил информацию о задержании руководства банка БелВЭБ, включая председателя правления Василия Матюшевского.

В самом банке агентству РИА Новости заявили, что не комментируют эти сообщения.

Агентству Sputnik в Комитете госконтроля также информацию не подтвердили и не опровергли.

Василий Матюшевский занимал пост первого вице-премьера Беларуси с конца 2014 года по август 2018 года. С 22 октября 2018 года – председатель правления банка “БелВЭБ”.

Кроме Матюшевского, сообщается о задержании его первого заместителя Тараса Надольного, заместителей председателя Анатолия Борисевича, Виктора Перепелицы и Дмитрия Левданского, а также других. Но официального подтверждения этому нет.

Напомним, что банк БелВЭБ попал под западные санкции. Он является дочерним банком российского ВЭБ-банка (бывшего Внешэкономбанка).

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