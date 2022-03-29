Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.

ЕБРР решительно осудил войну с Украиной связал и решение о закрытии офисов в Москве и Минске с боевыми действиями, сообщается на сайте банка.

В ЕБРР также заявили о «непреклонной поддержке Украины» и напомнили о первом согласованном пакете помощи в 2 млрд евро, который будет направлен как Украине, так и странам, принимающим украинских беженцев.

Ранее Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития проголосовал за бессрочное ограничение доступа России и Беларуси к финансированию банка.

Беларусь является членом Европейского банка реконструкции и развития с 1992 года. По данным ЕБРР на 31 декабря 2021 года, совокупные инвестиции в белорусскую экономику составили почти 3,1 млрд евро.

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