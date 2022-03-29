О том, что после военного вторжения России в Украину Запад заморозил порядка половины золотовалютных резервов страны-агрессора, стало сразу известно. Как заявил министр финансов РФ А.Силуанов, около 300 миллиардов долларов сейчас находятся в состоянии недоступности. Из финансовых властей России никто не представлял, что Запад на это пойдет. Как, кстати, мало кто предполагал, что Россия пойдет войной на Украину. Теперь ищут козлов отпущения: кто же виноват в том, что оказалась заморожена столь огромная валютная заначка России?

Ответ на этот вопрос кроется, на мой взгляд, в том, что и А.Силуанова, и главу Центробанка РФ Э.Набиуллину, назначенных сегодня этими козлами, явно забыли предупредить о дне «Х». К примеру, почему Центробанк не хранил резервы в более безопасных местах и в более безопасных валютах? Многим малограмотным провластным российским критикам невдомек, что резервы любого государства принято хранить в самых надежных активах, которыми являются доллары США и евро, используемые в 80% международных расчетов. Поэтому они являются ведущими мировыми (резервными) валютами. Монетарное золото в виде слитков как часть резервов служит больше потенциалом на «черный день», оно давно исключено из международных расчетов. Банкноты не выполняют функцию сбережения, их хранят под матрасом, поэтому основную валюту помещают под проценты на депозиты самых надежных банков или покупают на нее процентные облигации. Как можно догадаться, самые надежные банки – это банки США и Западной Европы, а самые распространенные для этих целей облигации – это казначейские билеты Министерства финансов США, что и сыграло злую шутку с руководством России.

Вот относительно свежие данные, где размещались золотовалютные резервы России: 21,5% – монетарное золото – в госхранилище, 14,2% – Китай, 13% – Япония, 13% – Франция, 8,5% – Германия, 7,1% – США, 5,1% – МВФ, 3,9% – Великобритания, 2,4% – Австрия, 1,3% – прочие страны. Правда, в последние месяцы, стремясь уменьшить зависимость от США, Путин дал команду уменьшать в резервах долю доллара за счет замещения ее золотом и китайскими юанями.

Теперь Набиуллину и Силуанова обвиняют во всех грехах, считая их вообще, наряду с покинувшим Россию А.Чубайсом, западными агентами. Хотя Путин и оставил Набиуллину в прежней должности, критики полагают, что это сделано, чтобы исправлять допущенные ошибки, и считают, что Госдума всё равно ее не утвердит. На худой конец некоторые из финансовых властей России допускали, что США могут заморозить российские долларовые активы, но они никак не предполагали, что на это пойдут Западная и Центральная Европа по евро.

России срочно надо было искать ответ злобному, но сплотившемуся против ее агрессии в Украине Западу. И она его нашла. Сначала министр финансов РФ Силуанов заявил, что отдавать госдолги другим странам – а кредиторы, как вы понимаете, опять на Западе – Россия будет своими рублями. Тем не менее пока российский Минфин осуществил платежи по купонам своих гособлигаций долларами, и то потому, что США оставили для этого окно до мая месяца, защищая, видимо, интересы кредиторов. А Путин поручил перевести платежи за поставляемый российский газ для недружественных стран опять-таки в российские рубли. Для чего поручил Центробанку РФ разработать в течение недели соответствующий механизм. Также правительство РФ должно дать указание Газпрому внести изменения в действующие контракты.

Список недружественных стран российское правительство уже утвердило. Как вы понимаете, туда попали несколько десятков стран во главе со всем Евросоюзом, США, Великобританией и Японией. Где же им взять российские «деревянные», когда экспортно-импортные операции с Россией оплачивались в евро и долларах? Газовая промышленность Германии – а доля российского газа в топливном балансе этой страны не менее 30% – «с большим замешательством» восприняла решение России продавать газ за российские рубли, заявил профильный чиновник Т.Келер. Итальянцы подтвердили, что как платили, так и будут платить в евро, согласно подписанным контрактам. Такую же позицию заняла и Япония.

Многие аналитики еще раньше предупреждали европейские страны о недопустимости и опасности неразумной зависимости их экономик от газовых поставок путинской России. Это и тогда было видно невооруженным глазом. Например, для Польши цена газа была не менее 400 долларов за 1000 кубометров, такая же для «братской» Украины, а вот для друга С.Берлускони, тогдашнего премьера Италии и личного друга Путина, насколько я помню, – менее 300 долларов. Несмотря на более длинное плечо поставок. Вот и пришел час, когда газовая дубина Путина заработала в полную силу. Уже слышны угрозы о перекрытии вентиля газовых поставок в Европу вообще.

Конечно, Европа резко зашевелилась на этот счет. Евросоюз срочно разрабатывает план по постепенному отказу от российских поставок углеводородов, планируя к концу 2022 года снизить эту зависимость на две трети. Германия и Норвегия грозятся строить водородный трубопровод. США и прежде давили на Европу, чтобы она отказалась от российского газа. В Польшу пошли первые американские суда-газовозы. Однако вице-спикер РФ А.Новак говорит, что отказ Европы от российского газа будет для нее чуть ли не апокалипсисом.

В общем, как говорится, на войне как на войне. Вот что может наделать всего лишь один человек, наделенный абсолютной властью, да еще с ядерным оружием. Главный вопрос: кто его остановит? Если бы Россия была демократическим государством, эта проблема не стояла бы. Но России до демократии – как до Луны.

Публикация из № 25 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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