Борисовский консервный завод продан. Предприятие признано банкротом, остались долги по зарплате бывшим работникам.

Недвижимость, оборудование и прочее имущество завода продавались одним лотом. Начальная цена предприятия составляла чуть более 5.268.886 рублей. В ходе торгов она понижалась несколько раз. В итоге один из двух участников аукциона приобрел предприятие за 2.378.902 рубля.

Продукция предприятия была известна под торговой маркой «Асалода» и поставлялась даже в США и иные развитые страны.

В первый раз предприятие выставили на торги еще в октябре прошлого года. Стартовая цена составляла почти 6,6 миллиона рублей. Еще один аукцион прошел в феврале этого года. Стартовую цену на нем снизили до 5,9 миллиона рублей. В итоге продали намного дешевле.

У консервного завода остались долги по зарплате. Бывшим работникам предприятия обещали выплатить их после того, как продадут завод.

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